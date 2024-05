Fußball

Heiße Schlussphasen in der Kreisliga Nord

Plus Fußball-Kreisliga: Der TSV Nördlingen baut seinen Vorsprung aus, drei Verfolger verlieren. Überraschend viele Partien werden erst kurz vor Schluss entschieden.

Hochspannung bis zum Ende hatte der 26. Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord zu bieten: In fünf Begegnungen fiel die Entscheidung erst in den letzten Spielminuten. Grund zur Freude hat der Tabellenführer aus Nördlingen, der sich mit dem 3:1-Sieg gegen Buchdorf durchsetzte, während die Verfolger aus Alerheim, Maihingen und Reimlingen allesamt unterlagen. Am anderen Tabellenende freut sich der TSV Möttingen über drei wichtige Punkte, während die Luft für die Deininger nach dem 2:3 gegen Wemding immer dünner wird.

TSV Hainsfarth – TSV Oettingen 1:0 (0:0). In dem einseitigen Nordderby kam die Heimmannschaft zu einem verdienten Sieg, wobei die erste Halbzeit ohne klare Chancen auf beiden Seiten war. Nach dem Seitenwechsel hätte Ousmane Cisse beinahe zur Gästeführung getroffen, doch sein Schuss ging knapp drüber. Danach war das Spiel kampfbetont bis in die letzten Minuten. In der Schlussphase parierte dabei einmal Gästetorwart Eike Wolfinger hervorragend gegen Nico Leister und war danach beim vermeintlichen Kopfballtor von Simon Wiedemann (88.) im Fünfmeterraum gefoult worden. Auf der Gegenseite glückte schließlich in der Nachspielzeit sogar noch das umjubelte Heim-Kopfballtor durch Simon Wiedemann. Zuschauer: 220. (tsv)

