Kantersieg für Reimlingen: Vizemeister knüpft an, wo er aufgehört hat

Plus Kreisliga Nord: Die SpVgg Riedlingen gewinnt dank Hilfe der Gastgeber mit 4:2 in Deiningen. Alerheim und Buchdorf/Daiting trennen sich 2:3.

Von Farah Losch

In der Kreisliga Nord rollt seit Samstag wieder der Ball. Im Auftaktspiel musste sich Aufsteiger Deiningen der SpVgg Riedlingen geschlagen geben, der Absteiger TSV Nördlingen II ist seiner Favoritenrolle mit einem 2:1-Sieg in Mertingen gerecht geworden. Auch der FC Maihingen hat sich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga mit einem Sieg in der Kreisliga zurückgemeldet. Liga-Neuling Höchstädt ist mit einem 0:0 aus Wemding zurückgekehrt, in Alerheim siegt die SG FSV Buchdorf/Daiting knapp mit 3:2. Die Trends der Vorsaison haben sich in Marktoffingen fortgesetzt, wo die Heimmannschaft eine heftige 0:6-Klatsche gegen Vizemeister FSV Reimlingen einstecken musste.

SpVgg Deiningen – SpVgg Riedlingen 2:4 (1:1). – Eine unnötige Niederlage musste im Kreisliga-Eröffnungsspiel Aufsteiger Deiningen hinnehmen. Denn in der ersten Hälfte stellte die Heimelf das überlegene Team dar. Tim Betzlers Abschluss lenkte Gästekeeper Hengstebeck zur Ecke (12.), ehe Sascha Hof einen Eckball zum verdienten 1:0 einköpfte (35.). In der Nachspielzeit schaffte Riedlingen die erste echte Chance (45.+1), bevor Erik Laznik einen Konter zum schmeichelhaften 1:1 abschloss (45.+3). Nach dem Seitenwechsel bescherte Kaiser den Deiningern per Kopf die erste Chance, doch nach einem Missverständnis führte ein Eigentor von Matthias Bosch zum 1:2 (59.). Riedlingen legte nun nach: Handkes Schuss landete am Pfosten (64.), ehe Fabian Anzenhofer mit einem unhaltbaren 20-Meter-Schuss auf 1:3 erhöhte (77.). Hoffnung keimte bei Deiningen auf, als Leon Dammer aus 18 Metern beherzt zum 2:3 ins lange Eck traf (82.). Doch ein erneutes Eigentor, dieses Mal von Sascha Hof , besiegelte die unnötige 2:4-Niederlage. (ak) Zuschauer: 200.

FC Mertingen – TSV 1861 Nördlingen II 1:2 (0:1). – Das Spiel begann bei Dauerregen mit einer ersten Chance für die Gäste durch Luca Lechler . Und schon mit der zweiten Chance ging der TSV in Führung: Nach einer Flanke von rechts schob Felix Käser ins linke Eck ein (9.). Der FCM reagierte sofort mit Eric Adam , der aus 15 Metern aber knapp links verzog (12.). Die Mertinger waren bemüht, aber der Ausgleich wollte nicht fallen. In der zweiten Hälfte verlor das Spiel deutlich an Qualität. Nur wenige strukturierte Aktionen, viele Zweikämpfe, Abspielfehler und Fehlpässe. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Eric Adam , der in der 60. Spielminute nach einer Ecke nur die Latte traf. Die Entscheidung fiel dann in der 85. Minute. Nach einer Ecke brachte der FCM den Ball nicht weg und Elias Holzner schoss aus drei Metern zum 0:2 ein. Die Heimelf gab nicht auf, schaffte in der Nachspielzeit aber nur noch den Anschlusstreffer durch Florian Hosp (90.+1). (fcm) Zuschauer: 120.

Jubel bei der SpVgg Riedlingen: Die Mannschaft gewann das Eröffnungsspiel der Kreisliga Nord beim Aufsteiger SpVgg Deiningen deutlich. Foto: Szilvia Izsó

TSV Wemding – SSV Höchstädt 0:0 – Nach ausgeglichenem Beginn war die erste Torannäherung ein Fernschuss von TSV-Kapitän Florian Veit (10.). Wemding blieb am Drücker, Schweiger vergab nach schöner Flanke in guter Position per Kopf. Kurz vor der Pause gab es sogar eine Dreifach-Chance für den bis dahin besseren TSV, doch die Gäste-Abwehr rettete mit vereinten Kräften. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Höchstädt offensiver, Wemdings Keeper Kim Weiß war zweimal zur Stelle. Nach einem harten Einsteigen gegen TSVler Julian Hönle erhielt Mark Wimmer eine Zehn-Minuten-Strafe. Aus der Überzahl konnte die Heimelf jedoch keinen Vorteil ziehen. In der Schlussphase hatten die Gäste mehr vom Spiel, der TSV musste nach einer Ecke sogar auf der Linie klären. So war es am Ende ein gerechtes Remis. (unf) Zuschauer: 80.

Bezirksligaabsteiger FC Maihingen ist zu stark für TSV Hainsfarth

FC Maihingen – TSV Hainsfarth 3:1 (2:0) – Von Beginn an kontrollierte die Heimmannschaft das Spiel, zu Torchancen führte dies zunächst aber nicht. In der 28. Spielminute gelang dann Aaron Stimpfle nach einem Rückpass von Maximilian Steger das 1:0. Und nur eine Minute später baute Max Thum mit einem Schuss aus 17 Metern die Führung zum 2:0 aus (29.). Kurz vor der Pause hatte Max Thum erneut eine Torchance, Gästekeeper Jung war jedoch zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten durch Nico Leister zwei Abschlüsse zu verzeichnen. Diese parierte Torhüter Fischer aber sicher. In der 72. Spielminute bescherte Jannik Gramm dem TSV den lang ersehnten Anschlusstreffer zum 2:1. Erst in der Nachspielzeit schaffte es Jürgen Liebhard , den Deckel drauf zu machen. Er schob den Ball zum 3:1-Endspielstand überlegt ins lange Eck ein (90.+2). Zuschauer: 120.

FSV Marktoffingen – FSV Reimlingen 0:6 (0:3) – Die erste Halbzeit gehörte ganz den Gästen, die gleich mit ihrer ersten Chance durch Dominik Kohnle aus 16 Metern in Führung gingen (16.). In der 22. Spielminute konnte Torwart Dauser noch gegen Helmschrott klären, gegen den direkten Freistoß von Dominik Kohnle nur vier Minuten später aus 20 Metern war er aber chancenlos (25.). Die Heimelf konnte sich keine Chancen erspielen und so erzielten die Gäste kurz vor der Halbzeit nach einem Eckball das 3:0 durch Simon Lösch (44.). Auch in der zweiten Hälfte kontrollierten die Gäste nach Belieben die Heimelf . Nach einer Flanke führte ein Eigentor von Christoph Estner zum 4:0 (53.). In der 72. Minute traf Stefan Mayer per Kopf zum 5:0. Dominik Kohnle erhöhte mit seinem dritten Treffer nur vier Minuten später auf den verdienten Endstand von 0:6 (77.). (fsv) Zuschauer: 80.

SG Alerheim unterliegt Buchdorf/Daiting in engem Match

SG Alerheim – SG FSV Buchdorf /Daiting 2:3 (1:2) – Die Gastgeber fanden mit ihrer ersten richtig guten Chance gleich ins Spiel. Jedoch konnte Sebastian Hertle , der völlig frei im Sechzehner zum Abschluss kam, die Alerheimer nicht in Führung bringen. Im Laufe der Spielzeit verflachte die Partie ein wenig, bis ein kurioser Moment in der 19. Minute das Spiel auf den Kopf stellte und die Gäste in Führung brachte. Jonas Huettenhofer schoss einen Freistoß aus der eigenen Hälfte lang aufs Tor. Der Ball wurde immer länger und senkte sich hinter dem Torhüter zum 0:1 ins Tor. Die SG FSV Buchdorf /Daiting war nun besser im Spiel und spielte einen langen Ball auf Simon Lux , der dann den gegnerischen Torhüter überlupfte und somit die Führung auf 0:2 ausbaute (30.). Allerdings kam die SG Alerheim kurz vor Halbzeit wieder ins Spiel zurück. Nach einer Freistoßflanke scheiterte Robert Zwölfer noch am Keeper, jedoch konnte Benjamin Töpfer abstauben und auf 1:2 verkürzen (38.). Mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabine.

Kurz nach der Halbzeitpause egalisierte die SG Alerheim in der 53. Minute den Spielstand. Lars Rau war nach einem schönen Zuspiel von Sebastian Hertle allein vor dem Torhüter und schob zum 2:2 ein. Nur fünf Minuten später gingen die Gäste erneut in Führung. Lukas Burhard staubte nach einer Freistoßflanke und viel Durcheinander im Strafraum zum 2:3 ab (58.). Die Gastgeber versuchten alles, um wieder zurückzukommen, jedoch wollte kein weiteres Tor mehr fallen. Somit verlor die SG Alerheim ihr Auftaktspiel gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting mit 2:3. (sga) Zuschauer: 100.

