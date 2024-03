Fußball

19:16 Uhr

Kreisliga-Spitzenreiter Nördlingen II patzt in Deiningen

Plus Die SpVgg sichert sich einen wichtigen Punkt. Auch Maihingen und Reimlingen trennen sich mit einem Unentschieden. Nur der TSV Wemding kann drei Punkte holen.

Von Farah Losch

Mit vier Nachholspielen hat sich die Fußball-Kreisliga Nord am Sonntag zurückgemeldet. Dabei kam es zu einem erwartet umkämpften Spitzenspiel ohne Sieger zwischen Maihingen und Reimlingen, während die SpVgg Deiningen beim Heimspiel gegen Tabellenführer TSV Nördlingen II überraschend einen Punkt holte. Auch Oettingen und Mertingen teilten sich die Punkte, einziger Sieger des Tages war der TSV Wemding, der drei Punkte aus Höchstädt mitnahm.

FC Maihingen – FSV Reimlingen 2:2 (1:1). Schon in der 13. Minute wurde den 125 Zuschauerinnen und Zuschauern das erste Tor geliefert, aber nicht für die Heimelf. Nach einer Ecke der Gäste brachte der FCM den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Dominik Kohnle traf mit einem strammen Schuss zum 1:0. Das ließen die Gastgeber nicht lange auf sich sitzen. In der 22. Minute setzte sich Aaron Stimpfle durch. Seine Hereingabe vollstreckte Raphael Stimpfle zum 1:1-Ausgleich. Gleich nach der Halbzeitpause ging es brisant weiter. Nach einer schönen Kombination tauchte Dominik Göck aus spitzen Winkel vor dem Gästetor auf, scheiterte aber an Torhüter Diethei. Und Maihingen versuchte es weiter: Balleroberung von Liebhard und ein schöner öffnender Pass auf Dominik Göck, der flankte auf Aaron Stimpfle, der sicher zum 2:1 einschoss (53.). Nach toller Vorarbeit von Jürgen Liebhard lief Gabriel Rutz noch allein auf das Tor der Gäste zu, schoss aber klar vorbei. Kurz darauf erzielte Stefan Mayer für den FSV Reimlingen das gerechte 2:2 (65.), was auch den Endstand darstellte. Zuschauer: 125 (fcm)

