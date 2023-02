Übersicht und Liste: Welche Waffen hat Deutschland an die Ukraine geliefert?

Seitdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat, liefert Deutschland Waffen an die Ukraine. Wir zeigen, wie die Waffenlieferungen in der Übersicht aussehen.

Die Illusion eines Blitzkrieges musste Russland schnell begraben. Stattdessen hat sich in der Ukraine längst ein Stellungskrieg entwickelt, der sich noch lange hinziehen könnte. Der Bedarf der Ukraine an Waffen wird daher immer größer. Damit sich das Land gegen die russischen Truppen verteidigen kann, sind Waffenlieferungen von EU- und NATO-Staaten von großer Bedeutung. Deutschland ist dabei als eines der wichtigsten dieser Länder im Fokus. Doch welche Waffen liefert die Bundesrepublik in die Ukraine – und welche nicht? Ein Überblick.

Wann kommen Panzer-Lieferungen? Scholz unter Druck

Deutschland wird innerhalb der Nato immer wieder als bremsende Kraft dargestellt, wenn es um Waffenlieferungen geht. Die Frage, welche Waffen Deutschland in die Ukraine liefert, ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine ein kontrovers diskutiertes Thema. Mittlerweile liefert Deutschland allerdings auch Schützenpanzer in die Ukraine. Wer auf die lange Liste an Waffenlieferungen blickt, hat ohnehin kaum den Eindruck, dass Deutschland sich bei Waffenlieferungen zurückhält. Laut der Liste der Bundesregierung wurden bislang folgende Waffen aus Deutschland an die Ukraine geliefert:

9 Brückenlegepanzer BIBER

120.000 Erste-Hilfe Kits

28 LKW Nutzfahrzeuge Zetros

Zetros 10 Wintertarnnetze

26 Wechselladesysteme 15t

15t 32 Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte

20 mobile Antennenträgersysteme

32 Flakpanzer GEPARD inklusive circa 6.000 Schuss Flakpanzermunition

120 Grenzschutzfahrzeuge

245 Stromerzeuger

18 Abrollplattformen

Flugkörper IRIS-T SLM

3 mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte

40 Laserzielbeleuchter

12 Sattelzugmaschinen und 4 Sattelauflieger

145 Pick-up

4 mobile und geschützte Minenräumgeräte

168 Feldheizgeräte

20 Raketenwerfer 70mm auf Pick-up trucks mit Raketen

15 Bergepanzer 2

12 Schwerlastsattelzüge M1070 Oshkosh

M1070 Oshkosh 7 ferngesteuerte Kettenfahrzeuge für Unterstützungsaufgaben

35 LKW 8x8 mit Wechselladesystem

8x8 mit 26 Aufklärungsdrohnen

36 Krankenkraftwagen

36.400 Wolldecken

12 Schwerlastsattelzüge

55 Drohnenabwehrsensoren und -jammer

30 Drohnendetektionssensoren

6 Gabelstapler

60.000 Schuss Munition 40mm Granatwerfer

40mm Granatwerfer 18.500 Schuss 155 mm Artilleriemunition

50 Allschutz-Transport-Fahrzeuge Dingo

10 Überwasserdrohnen

14.000 Schlafsäcke

Mi-24 Ersatzteile

Munition für Mehrfachraketenwerfer MARS II

für Mehrfachraketenwerfer MARS II Ersatzteile schweres Maschinengewehr M2

30 MG3 für Bergepanzer

17 schwere und mittlere Brückensysteme

5 Mehrfachraketenwerfer MARS II mit Munition

14 Panzerhaubitzen 2000 (gemeinsames Projekt mit den Niederlanden )

2000 (gemeinsames Projekt mit den ) Luftverteidigungssystem Iris-T SLM

200 Zelte

116.000 Kälteschutzjacken

80.000 Kälteschutzhosen

240.000 Wintermützen

405.000 Rationen Einpersonenpackungen (EPa)

67 Kühlschränke für Sanitätsmaterial

Artillerieortungsradar COBRA

4.000 Schuss Flakpanzerübungsmunition

54 M113 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung (Systeme aus Dänemark , Umrüstung durch Deutschland finanziert)

, Umrüstung durch finanziert) 53.000 Schuss Flakpanzermunition

3.000 Patronen „ Panzerfaust 3“ zuzüglich 900 Griffstücke

3“ zuzüglich 900 Griffstücke 14.900 Panzerabwehrminen (davon 9300 aus Ertüchtigungsinitiative)

500 Fliegerabwehrraketen STINGER

2.700 Fliegerfäuste STRELA

22 Millionen Schuss Handwaffenmunition

50 Bunkerfäuste

100 Maschinengewehre MG3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen

100.000 Handgranaten

5.300 Sprengladungen

100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln

350.000 Zünder

10 Antidrohnenkanonen

100 Auto-Injektoren

28.000 Gefechtshelme

15 Paletten Bekleidung

280 Kraftfahrzeuge ( LKW , Kleinbusse, Geländewagen)

, Kleinbusse, Geländewagen) 6 Paletten Material für Kampfmittelbeseitigung

125 Doppelfernrohre

1.200 Krankenhausbetten

18 Paletten Sanitätsmaterial, 60 OP-Leuchten

Schutzbekleidung, OP-Masken

600 Schießbrillen

1 Radiofrequenzsystem

3.000 Feldfernsprecher mit 5.000 Rollen Feldkabel und Trageausstattung

1 Feldlazarett (gemeinsames Projekt mit Estland )

) 353 Nachtsichtbrillen

12 elektronische Drohnenabwehrgeräte

165 Ferngläser

Sanitätsmaterial (unter anderem Rucksäcke, Verbandspäckchen)

38 Laserentfernungsmesser

Kraftstoff Diesel und Benzin (laufende Lieferung)

10 Tonnen AdBlue

500 Stück Wundauflagen zur Blutstillung

MiG-29 Ersatzteile

Ersatzteile 30 sondergeschützte Fahrzeuge

7.944 Panzerabwehrhandwaffen RGW 90 Matador

6 LKW Fahrzeugdekontaminationspunkt HEP 70 inklusive Material zur Dekontaminierung

Fahrzeugdekontaminationspunkt HEP 70 inklusive Material zur Dekontaminierung 10 Fahrzeuge HMMWV (8x Bodenradarträger, 2x Jammer/Drohnenträger)

HMMWV (8x Bodenradarträger, 2x Jammer/Drohnenträger) 7 Störsender

8 mobile Bodenradare und Wärmebildgeräte

4 mobile und geschützte Minenräumgeräte

1 Hochfrequenzgerät inkl. Ausstattung

Diese Waffen will Deutschland noch an die Ukraine liefern

Die Bundesregierung veröffentlichte außerdem noch eine zweite Liste, auf der Waffen stehen, die noch in das Kriegsgebiet in der Ukraine geliefert werden sollen. Darunter finden sich folgende Positionen.

300.000 Schuss Gepard Munition

14 Kampfpanzer Leopard 2 A6 mit Munition (gemeinsames Projekt mit weiteren Leopard 2 Nutzerstaaten)

(gemeinsames Projekt mit weiteren Leopard 2 Nutzerstaaten) 2 Bergepanzer 3

2 Luftraumüberwachungsradare

78 Sattelzugmaschinen und 86 Sattelauflieger

40 Schützenpanzer MARDER mit Munition (aus Bundeswehr- und Industriebeständen)

(aus Bundeswehr- und Industriebeständen) Luftverteidigungssystem PATRIOT mit Flugkörpern

30 mobile Antennenträgersysteme

80.000 Erste-Hilfe Kits

114 Aufklärungsdrohnen

1 Schwerlastsattelzüge M1070 Oshkosh

M1070 Oshkosh 17 Feldheizgeräte

18 Radhaubitzen RCH 155

90 Drohnendetektionssensoren

2 Hangar-Zelte

7 LKW 8x6 mit Wechselladesystem mit 18 Abrollplattformen

8x6 mit mit 18 Abrollplattformen 5 Flakpanzer GEPARD

7 ferngesteuerte Kettenfahrzeuge für Unterstützungsaufgaben

6 mobile und geschützte Minenräumgeräte

Flugkörper für Iris-T SLM

42 Minenräumpanzer

5 mobile Aufklärungssysteme (auf Kfz)

380 Grenzschutzfahrzeuge

1.020 Schuss Artilleriemunition 155 mm

156.000 Schuss Munition 40mm Granatwerfer

40mm Granatwerfer 5 Pionierpanzer Dachs

3 schwere und mittlere Brückensysteme

16 Panzerhaubitzen Zuzana 2 (gemeinsames Projekt mit Dänemark und Norwegen )

Zuzana 2 (gemeinsames Projekt mit und ) 78 Schwerlastsattelzüge

3 Luftverteidigungssysteme IRIS-T SLM

12 Frequenzscanner/Frequenzjammer

Feldlazarett (Rolle 2)

8 Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte

2 Zugmaschinen und 4 Auflieger

10 geschützte Kfz

Fahrzeugdekontaminationspunkt

5.032 Panzerabwehrhandwaffen

172 LKW Nutzfahrzeuge

7 Brückenlegepanzer BIBER

Der Gesamtwert der im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 16. Januar 2023 von der Bundesregierung erteilten Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern beträgt laut eigenen Angaben 2.278.902.521 Euro.

Panzerfäuste bis Helme: Diese Waffen liefert Deutschland in großer Anzahl an die Ukraine

Unter den Waffen, welche die Bundesregierung schon seit Kriegsbeginn an die Ukraine liefern, befinden sich viele Panzerfäuste. Auch Aufklärungsdrohnen, Maschinenkanonen und Mörser wurden geliefert. Gleiches gilt für Helme, Schutzwesten und Nachtsichtgeräte. Die einzelnen Waffen im Überblick.

RGW90 HH "Matador": Bei der "Matador" handelt es sich um eine moderne Panzerabwehrwaffe, welche von einem einzelnen Soldaten bedient werden kann. Die Munition wird von der Schulter abgeschossen und wird vor allem zur Bekämpfung von Panzern verwendet. Außerdem können schwere Türen aufgesprengt werden. Matador steht für ein Akronym, welches die beschriebene Funktionsfähigkeit erklärt: Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR. Die Anspielung auf spanische Stierkämpfer ist nicht zufällig entstanden. Das Waffensystem gehört zu den leichtesten Panzerabwehrwaffen. Sie wiegt rund acht Kilogramm. Die Reichweite beträgt 500 Meter. Die Ukraine soll bereits mehrere Tausend der "Matador" aus Deutschland erhalten haben.

Lesen Sie dazu auch

Panzerfaust 3: Diese Panzerabwehrwaffe stammt aus deutscher Produktion. Sie kann von Soldaten gegen Panzer und Bunker eingesetzt werden. Mit einem Gewicht von 13 Kilogramm wird sie von der Schulter abgefeuert. Fahrende Ziele können auf eine Entfernung von etwa 300 Meter bekämpft werden. Stehende Ziele sind auch aus 400 Metern noch erreichbar. Die Panzerfaust 3 kann mit verschiedener Munition ausgerüstet werden. Abhängig von dieser durchdringt sie Panzerstahl bis zu einer Stärke von 70 Zentimetern. Betonwände können bis zu einer Dicke von 24 Zentimetern durchdrungen werden. Die Ukraine hat wohl bislang 3000 der Panzerfäuste aus Deutschland erhalten.

122mm-Haubitze "D-30": Dieses Waffensystem ist schon etwas in die Jahre gekommen. Die "D-30" wurde in den späten 1950er Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Es handelt sich um eine mittlere Feldhaubitze, welche zur Artilleriebewaffnung der DDR zählte. Jedes der Waffensysteme wiegt ca. drei Tonnen, was in etwa einem voll beladenen Kleintransporter entspricht. Die Haubitzen können zum Beschuss von Truppen, Fahrzeugen und Panzern genutzt werden. Sie sind auf große Entfernung ausgelegt, die Reichweite beträgt zwischen 15 und 22 Kilometern. Da die "D-30" unkompliziert in der Handhabung sind, können sie von den ukrainischen Truppen ohne lange Schulungen genutzt werden.

Fliegerfaust "2 Stinger": Die "Stinger" stellt eine Flugabwehrwaffe dar, welche in den 1980er Jahren in den USA entwickelt wurde. Seit dem Jahr 1992 wird sie auch von der Bundeswehr eingesetzt. Die Waffe wird üblicherweise von der Schulter abgeschossen, kann aber auch auf Fahrzeugen und Hubschraubern montiert werden. Die Flugabwehrrakete hat eine Reichweite von bis zu sechs Kilometern. Das Waffensystem wiegt knapp 16 Kilogramm. Bei der "Stinger" handelt es sich um eine Waffe der Kategorie "Fire and Forget". Das bedeutet, dass die abgeschossene Rakete das Ziel, welches erfasst wurde, selbstständig verfolgt. Dadurch ist die Waffe ideal gegen Flugzeuge und Hubschrauber, die in einer Höhe bis zu 3000 Meter fliegen. Die Luftverteidigung ist für die Ukraine enorm wichtig, daher helfen die mehreren hundert "Stinger" gewaltig, welche Deutschland bereits geliefert hat.

Flugabwehrwaffe "Strela": Auch die "Strela" ist als Luftabwehrwaffe gut für den Verteidigungskrieg der Ukrainer geeignet. Das Wort kommt aus dem Russischen und bedeutet "Pfeil". Es handelt sich um eine Flugabwehrrakete, welche von der Schulter eines Soldaten abgeschossen wird. Im Zuge der Deutschen Einheit kam das Mitte der 1970er Jahre von der Sowjetunion entwickelte Waffensystem in die Bestände der Bundeswehr. Der Flugkörper der "Strela" ist mit einem Infrarot-Suchkopf ausgestattet, welcher die Rakete auf die Triebwerke von Flugzeugen und Hubschraubern lenken kann. Ziele von einer Höhe von rund 2.300 Metern können getroffen werden. Die horizontale Reichweite beträgt rund 4.200 Meter. Aus Deutschland hat die Ukraine bislang rund 3.000 der Waffensysteme erhalten.

Liefert Deutschland schwere Waffen an die Ukraine?

Nach wochenlangem Zögern hat sich die Bundesregierung doch dazu entschieden, auch schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Der Bundestag hat mit einem gemeinsamen Antrag der Union und der regierenden Ampel-Parteien für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gestimmt. Mit "Nein" hatten 100 Abgeordnete gestimmt, sieben hatten sich enthalten. In einer Regierungserklärung am 19. Mai 2022 im Bundestag hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Lieferung schwerer Waffen verteidigt. "Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation, sondern ein Beitrag, um den Angriff abzuwehren," sagte Scholz im Bundestag. Selten zuvor sei sich die Nato so einig gewesen. "Uns alle eint ein Ziel: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, die Ukraine muss bestehen", sagte Scholz. Er hatte weitere Hilfen für die Ukraine angekündigt.

Kurz darauf wurde die Lieferung des Flugabwehrpanzers Gepard in die Ukraine bekanntgegeben, welcher unter die schweren Waffen fällt. Demnächst sollen ukrainische Soldaten auch mit deutschen Panzerhaubitzen bewaffnet sein. Anfang Mai kündigte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Abgabe von sieben Panzerhaubitzen 2000 aus Bundeswehr-Beständen an. Die auf Panzerfahrzeuge montierten Haubitzen werden derzeit instandgesetzt, die Soldaten werden derweil an den Waffen ausgebildet.

Wer zahlt die Waffen für die Ukraine?

Die Ukraine erfährt seit dem russischen Überfall Solidarität auf der ganzen Welt – und diese macht sich auch finanziell bemerkbar. Die wichtigsten Unterstützer der Ukraine sind die Länder der EU und der NATO. Die USA haben seit Kriegsbeginn bereits Waffenlieferungen für über drei Milliarden Dollar getätigt. Die EU gibt ebenfalls Geld frei, um Waffenlieferungen an Kiew zu ermöglichen. Zuletzt Mitte April in Höhe von 500 Millionen Euro. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach Mitte April davon, dass eine Milliarde Euro als Hilfe an die Ukraine gehen soll.

