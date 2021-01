Können strenge Grenzkontrollen die Mutationen stoppen?

Nun ich war bei der Bundeswehr und hatte da ABC Ausbildung /Atomar, Chemisch. Biologisch . Jeder der diese Ausbildungen mitgemacht hat weis für Otto Normalverbraucher Atomar (man hat gute Chancen bei genügend Abstand) Chemisch (es kommt darauf an wo du stehst, auf der Seite von der der Wind bläst hast Du bessere Chancen) Biologisch (du kannst machen was Du willst, wenn Du nicht total Isoliert bist wird es dich erwischen, Ausnahme, Du bist Geimpft) Persönliche Anmerkung zur Impfung: Soweit man keine Spätfolgen und Impfschäden bekommt. Die Mutationen sind schon in Deutschland, wenn man nur bedenkt das Corona ja auch von einer Person ausgegangen sein muss, haben wir es schon im Land. Was der Nachweis von Angesteckten mit Mutierten Formen Belegt (Siehe Presse)! Alles was jetzt kommt ist nur noch Makulatur fürs Gewissen, frei nach dem Motto wir haben es ja versucht!

Viel Effektiver wäre es mal die bestehenden Verordnungen Konsequent und für Brecher Spürbar durchzusetzen. Ich sehe immer noch Menschen am Bahnhof ohne Maske, sehe Corona Party´s im Wald mit Lagerfeuer und und und! Und ich als Braver Depp Sitz zuhause und halt mich an die Regeln und Sitz das aus was diese Menschen verursachen. Sollen doch die ganzen Corona Leugner mal mit Infizierten zusammen kommen und selbst erkranken, dann wissen sie was los ist, erst wenn die eigene Familie betroffen ist und einer Stirbt wachen die auf /wenn überhaut, denn dann wars ja Grippe!!!!

Bleibt zuhause, haltet abstand, beachtet die Hygieneregeln! Und setz diese Gott verdammten Masken auf, sie sind nicht nur da um einen selbst zu schützen, sondern verhindern auch das euer "GANZER" Schlonz durch die Gegend fliegt! Das es hilft zeigt der belegbare Rückgang von anderen Infektionskrankheiten.

