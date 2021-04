Söder oder Laschet: Tag der Entscheidung bei der Union

Die Union muss sich entscheiden: Söder oder Laschet. Beide haben ihre Ambitionen auf das Kanzleramt deutlich gemacht. Heute treten die Spitzen der Parteien zusammen.

Bei CDU und CSU werden am heutigen Montag die Würfel fallen, wer die Union als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führt. Die Führungsspitzen beider Parteien treten zusammen: Wichtigstes Thema auf der Tagesordnung ist die K-Frage.

CDU-Chef Armin Laschet ist sich sicher, dass sich seine CDU für ihn aussprechen wird. „Da gehe ich mal von aus, aber wir werden das morgen sehen“, sagte Laschet am Sonntagabend in der ARD. Das CDU-Präsidium wird, so sieht es die Planung vor, den 60-Jährigen noch nicht formal als Kanzlerkandidat einsetzten. Vielmehr ist es ein symbolisches Ausrufen, das aber letztlich schon die Kür ist.

Mit Söder als Kanzler könnten die Christsozialen nicht mehr ihre Sonderrolle spielen

Denn sollte die CDU klar für den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens votieren, will CSU-Chef Markus Söder seine eigenen Machtambitionen zurückstellen. So hat er es angekündigt: "Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit."

Die Wähler halten zwar Söder laut Umfragen für den kompetenteren Kandidaten, allerdings gilt eine Kanzlerkandidatur in der CSU-Führungsriege als großes Risiko. Denn hinter Söder drängt sich niemand auf, der die Geschicke des Freistaates übernehmen könnte. Sowohl im Falle einer Niederlage Söders bei der Bundestagswahl als auch im Erfolgsfall bräuchte Bayern einen neuen Ministerpräsidenten.

Außerdem sieht die CSU ihr eigenes Geschäftsmodell bedroht, sollte Söder tatsächlich die Nachfolge Angela Merkels antreten. Mit einem CSU-Kanzler könnten die Christsozialen nicht mehr die Sonderrolle spielen, die ihr jetzt im Parteiengefüge zukommt, wenn der bayerische Löwe brüllt und die Bundespolitik aufmischt.

Armin Laschet lag schon vor seiner Wahl zum Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen deutlich zurück

Laschet rechnet sich trotz schwacher Umfragewerte gute Chancen aus, der nächste Kanzler Deutschlands zu werden. Schon vor seiner Wahl zum Regierungschef in Nordrhein-Westfalen lag er zu Beginn des Wahlkampfs deutlich zurück, drehte aber schließlich die Partie und gewann im einstigen Stammland der SPD. Der Aachner will den Politikstil Merkels fortsetzen, der auf Konsens setzt statt auf lautes Gepolter und markige Ansagen.

Eigentlich wollten Laschet und Söder erst zu Pfingsten unter sich ausmachen, wer sich um das Kanzleramt bewirbt. Doch weil die Unterstützung der Wähler für die Union bröckelt und es wieder möglich ist, dass eine Regierung ohne CDU und CSU gebildet wird, waren beide unter Druck.

