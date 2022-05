Das Update zum Ukraine-Krieg vom 2. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Kommt das Öl-Embargo der Europäischen Union gegen Russland? Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bekräftigte heute Morgen, dass Deutschland den Lieferstopp befürworte. Man sei darauf "vorbereitet", auch mehrere Jahre ohne russisches Öl auszukommen, sagte die Grünen-Politikerin in der ARD. Vor einigen Wochen sei das noch nicht möglich gewesen.

Seit Kriegsbeginn ist der Anteil russischen Öls am deutschen Öl-Verbrauch von 35 auf 12 Prozent gesunken, wie es im Fortschrittsbericht Energiesicherheit der Bundesregierung heißt. Mit der geringeren Abhängigkeit von Russland sei ein Öl-Embargo nun machbar. Die aktuellen Entwicklungen in der nationalen und internationalen Energiediskussion können Sie hier laufend aktuell verfolgen.

Der Tag: Die tödlichen Gefechte gehen weiter und die Ukraine meldet militärische Erfolge. Demnach seien zwei russische Schiffe im Schwarzen Meer mit Drohnen vernichtet worden. Außerdem haben ukrainische Streitkräfte nach eigener Darstellung mehrere russische Angriffe in Richtung der Großstadt Saporischschja im Süden des Landes abgewehrt. Diese Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich weiterhin nur schwer verifizieren. Gleichzeitig legt ein Bericht des britischen Verteidigungsministeriums nahe, dass die russische Armee seit Kriegsbeginn massiv an Kampfstärke eingebüßt hat. Demnach sei mittlerweile mehr als ein Viertel der in der Ukraine eingesetzten Einheiten nicht mehr kampffähig.

Die Lage: Indien bleibt im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine neutral und verzichtet auf Sanktionen gegen den Kreml. Das dürfte beim heutigen Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Indiens Premierminister Narendra Modi für Gesprächsstoff gesorgt haben. Die Ergebnisse aus dem Treffen erfahren Sie hier. Unabhängig davon, was bei den Gesprächen herauskam, ist eines klar: Indien ist ein Schlüsselland für den Kampf gegen Putin.

Die Region: Frieden in Europa? Lange galt er als selbstverständlich. Beim diesjährigen Europa-Tag in Augsburg soll nach Angaben von Thorsten Frank, Vorsitzender der Europa-Union, daran erinnert werden, "wie zerbrechlich unser freiheitliches und demokratisches Europa ist – und wie wertvoll". Die Veranstaltung findet am kommenden Samstag statt. Alle Infos dazu finden Sie hier.

