Das Update zum Ukraine-Krieg vom 15. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Spendenbereitschaft in Deutschland für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen ist laut Aktionsbündnis Katastrophenhilfe so hoch wie bei keiner anderen Spendenaktion. Bisher seien über 76 Millionen Euro zusammen gekommen, sagt Geschäftsführer Dominique Mann. Aber was passiert mit den Hilfen und wie sieht die Arbeit der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer aus? Meine Kollegin Lisa Gilz hat sich mit Helferin Olesia Ilnytska und jeder Menge Spenden des Ukrainischen Vereins Augsburg auf den Weg gemacht. In ihrer Reportage berichtet sie über eine Fahrt an und über die Grenze in die Ukraine. Vorbei an Soldaten mit Waffen, hinein in Turnhallen und Schulen, wo das Nötigste fehlt. An allem – außer an Dankbarkeit. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Der Tag: Am 20. Tag des Kriegs in der Ukraine sind die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Kiew aufgebrochen. Der Besuch sei mit EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen abgestimmt, teilte die Regierung in Warschau mit. Unterdessen haben die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben an mehreren Fronten russische Angriffe abgewehrt. Die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine dauern hingegen weiter an.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen.

Die Lage: Für weltweit großes Aufsehen sorgt ein Ausschnitt aus dem russischen Fernsehen: Als die Moderatorin von Russlands staatsnahem „Ersten Kanal“ zu bester Sendezeit an ihrem Pult sitzt und die Nachrichten liest, stürmt plötzlich die Redakteurin Marina Owsjannikowa ins Studio. Sie hüpft nach links, dann nach rechts, rückt ihr Plakat zurecht. "No war", steht darauf. "Stoppt diesen Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Ihr werdet hier belogen", dazu hat sie die ukrainische und die russische Fahne aufgemalt. Sie ruft mehrmals "Nein zum Krieg", die Moderatorin spricht unverdrossen weiter. Owsjannikowa will im Bild bleiben – und tut es weltweit auch noch Stunden später. Mehr zu dieser Aktion lesen Sie hier.

Die Region: Tag für Tag kommen jetzt auch Menschen aus der Ukraine in Augsburg an. Momentan gibt es laut Oberbürgermeisterin Eva Weber noch genügend freie Betten, die die Stadt Geflüchteten anbieten kann. Die Stadt bereitet sich aber auch darauf vor, dass sie noch mehr Flüchtlinge unterbringen muss. Neben den Möglichkeiten in den Anker-Einrichtungen der Regierung von Schwaben sowie den städtischen Unterkünften denkt sie an zwei große Objekte. Welche das sind, lesen Sie in diesem Text meiner Kolleginnen Andrea Baumann und Miriam Zissler.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach Abebben der Flüchtlingsströme aus Syrien gerieten viele Asyl-Helferkreise in Vergessenheit. Jetzt könnten sie eine Renaissance erleben. Welchen Unterschied es zu 2015 gibt.

Ukraine-Flüchtlinge kommen in der Region an: Erleben Helferkreise jetzt ihre Renaissance?

Putin hat die europäische Sicherheitsordnung zerstört. Für die Zukunft heißt das: Die Welt muss mit neuen Einschränkungen rechnen, die Hoffnung auf ewig wachsenden Wohlstand schwindet.

Was der Westen aus Putins Angriffskrieg in der Ukraine lernen muss

Nachdem Wehrbeauftragte Eva Högl alarmierende Mängel bei der Bundeswehr kritisiert hat, dringt CSU-Landesgruppenchef Dobrindt auf viel schnellere Rüstungsbeschaffung.

CSU fordert zügige Nachrüstung der Bundeswehr

Der orthodoxe Patriarch Kyrill I. nennt die Invasion der Ukraine „Kampf gegen das Böse“ und stützt Präsident Wladimir Putin bedingungslos.

Putins Mann in der Kirche: Heiliger Zweck – kriegerische Mittel

Die Inflation bleibt länger als gedacht hoch. Die Energiepreise könnten weiter steigen, was das Wachstum schmälert. Am Ende muss wieder der Staat handeln.

Inflation, Energiepreise: Das wird ein hartes Jahr für unsere Wirtschaft

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie künftig in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" runterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichten-Überblicks finden Sie auf einer Sonderseite.