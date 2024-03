Schröder unterstützt "Friedenskanzler" Scholz in der Taurus-Debatte

Der Kanzler bekommt Unterstützung von seinem Vorgänger. Die Opposition wittert Rückendeckung von falscher Seite und erinnert an Schröders Verbindung zu Wladimir Putin.

Wenn Helmut Schmidt sich in seiner Rolle als Elder Statesman einst von den großen Linien gelöst und sich ausnahmsweise in die aktuelle Tagespolitik eingemischt hat, horchten nicht nur seine Parteifreunde auf. Das Wort des Altkanzlers hatte in der ganzen Republik Gewicht. Befreit von den strategischen Zwängen eines amtierenden Politikers eröffnete Schmidt oft neue Perspektiven. Vielleicht hat er der SPD nie mehr gefehlt als heute. Doch es gibt ja noch einen lebenden sozialdemokratischen Altkanzler. Nur hat sich dieser Gerhard Schröder mit seiner unverbrüchlichen Treue zum Kreml-Herrscher Wladimir Putin selbst als dem Spiel genommen. Die meisten Genossen sind froh, wenn der ins Zwielicht Geratene schweigt - gerade dann, wenn es um den russischen Angriff auf die Ukraine geht. Und so darf man vermuten, dass Olaf Scholz die unverhoffte Rückendeckung, die er nun durch seinen Vorgänger bekommen hat, zumindest mit gemischten Gefühlen wahrnimmt. Schröder hat sich in der Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine klar hinter den Bundeskanzler gestellt.

Gerhard Schröder: Was soll an "Friedenskanzler" negativ sein?

"Ich finde, Olaf Scholz macht das, was ich von einem deutschen Bundeskanzler zurzeit erwarten würde", sagte der 79-Jährige. Scholz hatte sich in der vergangenen Woche noch einmal klar dagegen ausgesprochen, die Ukraine mit Taurus zu unterstützen, weil er fürchtet, dass Deutschland dadurch noch tiefer in den Krieg hineingezogen werden könnte. Die SPD versucht seither, die Geschichte vom "Friedenskanzler" zu etablieren, der auf Deeskalation aus sei, während Kritiker, vor allem aus CDU und CSU, aber auch aus der eigenen Koalition, dem Regierungschef vorwerfen, die Ukraine im Stich zu lassen.

Schröder hat sich dazu nun klar positioniert. Auf die Frage, ob er sich einen "Friedenskanzler" wünsche, sagte er: "Ja, den wünsche ich mir" und stellte eine Gegenfrage: "Wenn jemand als deutscher Bundeskanzler sich für den Frieden einsetzt, wenn jemand als Friedenskanzler beschrieben wird, ist das denn negativ?"

Schröder fordert Verhandlungen über Konfliktlösung in der Ukraine

Ob Schröders unerwarteter Wortbeitrag Scholz in den eigenen Reihen hilft, ist offen. Die politischen Gegner verwenden ihn allerdings schon jetzt gegen den Kanzler. "Wer Freunde, Unterstützer wie den Ex-Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder hat, der braucht eigentlich keine politischen Feinde mehr", sagte etwa CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. "Dass Altkanzler Schröder keine lauteren Motive hat und auch keine entsprechende Distanz zu Russland hat, das haben wir ja mehrfach gesehen. Er hat sich das ja auch gut bezahlen lassen", kommentierte CDU-Schatzmeisterin Julia Klöckner.

Schröder verbindet seit seiner Kanzlerschaft von 1998 bis 2005 eine Freundschaft mit Putin. Der SPD-Politiker ist auch weiterhin für die mehrheitlich russischen Gesellschaften der Nord-Stream-Pipelines durch die Ostsee tätig. Den Überfall auf die Ukraine hat er zwar als Fehler bezeichnet. Einen Grund, mit Russlands Präsidenten zu brechen, sieht er darin allerdings nicht.

Der Altkanzler forderte im Übrigen auch eine deutsch-französische Initiative für Verhandlungen, wie der Krieg beendet werden könnte. Das Verhältnis von Olaf Scholz zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist allerdings massiv belastet, auch weil die beiden in der Ukraine-Frage sehr unterschiedlich denken. Beim Treffen in Berlin am vergangenen Freitag positionierte sich der Deutsche erneut klar gegen den Appell des Franzosen, die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine zumindest nicht auszuschließen.