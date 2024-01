Bobingen und Hiltenfingen spielen um die Kreismeisterschaft

Zwei Eisen hat der südliche Landkreis bei der Kreismeisterschaft im Hallenfußball in Stadtbergen im Feuer: den TSV Bobingen und den ASV Hiltenfingen.

Bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft am Samstag, dem 6. Januar in Stadtbergen, sind zwei Teams aus dem südlichen Landkreis dabei, wenn es um den Titel des Kreismeisters im Fußball-Kreis Augsburg geht. Wieder einmal wird dabei der TSV Bobingen als einer der heißesten Anwärter auf den Titel gehandelt. Bobingen ist Titelverteidiger und damit automatisch bereits für das Schwäbische Finale in Günzburg am 13. Januar qualifiziert. Das wird das Team von Christopher Detke allerdings nicht davon abhalten, alles zu geben. Trotz bereits vieler gewonnener Hallentitel in den vergangenen Jahren ist das Team heiß und hat Spaß am Hallenfußball, wie der Bobinger Trainer bereits vor dem Landkreisfinale verriet.

Das war am letzten Wochenende deutlich zu sehen, als in Neusäß die Landkreis-Meisterschaft ausgetragen wurde. Die Bobinger zeigten gute Leistungen, spielten sich routiniert und clever ins Halbfinale. Dort hatten sie mit dem Bezirksligisten Cosmos Aystetten im Halbfinale eine harte Nuss zu knacken und konnten sich, auch mit etwas Glück, im Sechs-Meter-Schießen behaupten. Das Finale gegen Täfertingen war dann eine klare Angelegenheit für Bobingen. "Das Turnier in Neusäß war sehr gut besetzt. Mit Aystetten, Hiltenfingen und Täfertingen waren starke Hallenmannschaften dabei", sagte Christopher Detke. Dabei zeigte er sich vor allem vom Halbfinalspiel gegen Cosmos Aystetten sehr angetan. "Das Halbfinalspiel war das beste Hallenspiel, das ich seit langem gesehen habe." Das Ziel für sein Team sieht Detke natürlich darin, auch das Turnier in Stadtbergen zu gewinnen. Obwohl starke Konkurrenz auf den TSV Bobingen warten werde, so Detke. "Wenn wir weiter so konzentriert agieren, können wir aus meiner Sicht gewinnen."

"Bobingen ist der Topfavorit"

Auch Hiltenfingens Trainer Christian Geib zeigte sich nach dem Turnier gut gelaunt: "Unter dem Strich sind wir mit dem dritten Platz zufrieden. Schade, dass wir ausgerechnet im Halbfinale gegen Täfertingen, dem auf dem Papier leichtesten Gegner, unser schwächstes Spiel gemacht haben." Dafür bezwang der ASV Hiltenfingen im Spiel um Platz drei den Bezirksligisten Cosmos Aystetten. Allerdings, so Geib, könnte bei seiner Mannschaft im Halbfinale bereits die Tatsache, auf jeden Fall für die Kreismeisterschaft in Stadtbergen qualifiziert zu sein, im Hinterkopf mitgespielt haben. Letztlich sei der dritte Platz aber völlig okay, so Geib.

Auch der ASV Hiltenfingen (dunkles Trikot) macht sich Hoffnungen auf das Erreichen der Schwäbíschen Finalrunde. Dazu würde in Stadtbergen voraussichtlich Platz drei reichen. Foto: Marcus Merk

"Wir sind froh in Stadtbergen dabei zu sein. Die Halle dort ist toll, mit einer großartigen Atmosphäre." Chancen rechnet sich der ASV Hiltenfingen auch in diesem Turnier aus. Die Geib-Truppe wird in der Vorrunde auf den TSV Bobingen, den FC Stätzling und Türkspor Augsburg II treffen. "Bobingen ist für mich auch in diesem Turnier der Topfavoit. Aber gegen Stätzling und Türkspor haben wir durchaus Chancen." Ziel sei es, als Gruppenzweiter das Halbfinale zu erreichen. Dann gebe es eine realistische Chance, mit zur Endrunde nach Günzburg zu fahren. "Wenn Bobingen das Finale erreicht, wird der dritte Platz zur Qualifikation ausreichen, da Bobingen als Titelverteidiger für das schwäbische Finale gesetzt ist."

Die Kreismeisterschaft im Futsal beginnt am 6. Januar um 14 Uhr in der Stadtberger Sporthalle. In Gruppe A werden der FC Stätzling, der TSV Bobingen, der ASV Hiltenfingen und Türkspor Augsburg II um den Einzug ins Halbfinale spielen. In Gruppe B stehen sich der SV Mering, Cosmos Aystetten, der TSV Dasing und der TSV Täfertingen gegenüber. Das erste Halbfinale beginnt um 18 Uhr. Das Endspiel ist für 19:.0 Uhr angesetzt. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Schwäbische Futsal-Endrunde in Günzburg.

