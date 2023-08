Favoriten auf dem falschen Fuß erwischt

In der Kreisklasse stolpern die Topteams, in der A-Klasse haben sie dagegen keine Probleme. Was am kommenden Wochenende ansteht.

Endlich rollt auch der Ball wieder durch die unteren Ligen und da bekam so manches als Favorit gehandeltes Team am ersten Spieltag nicht nur von der Sonne eins drauf gebrannt. In der Kreisklasse mussten sich Haunstetten, Walkertshofen und auch Göggingen geschlagen geben. In der A-Klasse dagegen zeigten sowohl Lagerlechfeld als auch Langerringen ihre gute Qualität und in der B-Klasse kassierte die Reserve von Klosterlechfeld gleich mal ein ganzes Dutzend zum Beginn.

Kreisklasse Augsburg Süd: Und wieder einmal behauptet sich der Spruch: „Wer seine Chancen nicht nutzt, wird am Ende bestraft“. Walkertshofen war in Hurlach nahezu das ganze Spiel überlegen, doch am Ende lachten die Hurlacher über drei Punkte. Nun kommt der FSV Inningen in die Stauden, der gegen den Absteiger und leicht favorisierten TSV Göggingen sicher 3:1 gewann. Damit hat Walkertshofen dann gleich einmal einen kleinen Härtetest im ersten Heimspiel. In der Vorsaison gab es für die Staudenelf einen Sieg und ein Unentschieden gegen den FSV.

In Schwabegg kommt es zu einem spannenden Duell zwischen langer Kreisklasseerfahrung und einem motivierten Aufsteiger. Schwabegg tat sich gegen die fast rundherum neuformierte Mannschaft aus Untermeitingen schwer, siegte aber am Ende verdient mit 2:0. Der TSV Bobingen 2 zeigt dagegen dem FSV Wehringen gleich einmal deutlich, wo Bartel den Most holt. Mit 5:0 schickte die Elf von Roberto di Santo die Wehringer vom Platz. Es könnte also ein Spiel mit hohem Spannungsfaktor geben. Die geprügelte Wehringer Elf hofft dagegen, dass es nicht schon wieder so weiter geht, wie es in der letzten Saison aufgehört hat. Mit dem SV Hurlach kommt nun ein immer wieder unangenehmer Gegner zum Heimspiel und der neue FSV-Trainer Yasin Demir muss da wohl noch einmal deutlich an der Abwehrschraube drehen.

Interessant könnte auch das Duell zwischen Göggingen und Margertshausen werden. Der SSV kennt die Lage nach einem Abstieg nur zu gut und weiß, wie schwer es sein kann, dort Fuß zu fassen. Nach dem 2:1-Sieg in Haunstetten dürfen die Männer von Andre Mayr aber durchaus mit breiter Brust wieder Richtung Stadt fahren. Der SV Bergheim startet nach dem spielfreien Wochenende erst am zweiten Spieltag gegen Untermeitingen. Im Totopokal zeigten die Bergheimer ihr Können, als sie den Bezirksligisten FC Horgau aus dem Wettbewerb kegelten. So dürfte es für den SVU alles andere als eine leichte Kaffeefahrt werden. Das Topspiel steigt allerdings schon am Samstag, wenn der VfL Kaufering 2 die Reserve des TSV Haunstetten empfängt. In der vergangenen Saison fing Haunstetten am letzten Spieltag den VfL noch ab und verdrängte ihn vom Relegationsplatz. Doch auch Haunstetten schaffte den Sprung nicht nach oben und so treffen die beiden Kontrahenten schon am zweiten Spieltag direkt aufeinander.

A-Klasse Augsburg Süd: Die beiden Aufsteiger Schwabmünchen 2 und Schwabegg 2 starteten vernünftig mit jeweils einem 2:2 gegen Reinhartshausen und Königsbrunn. Schwabmünchen darf sich nun mit der Reserve von Türkgücü Königsbrunn messen, Schwabegg empfängt den TSV Klosterlechfeld. Während Türkgücü etwas überraschend beim Absteiger Fischach 1:3 verlor, kam Klosterlechfeld ebenfalls zu einem 2:2 gegen den FC Königsbrunn. Ein deutliches Zeichen setzte die SpVgg Lagerlechfeld in Inningen mit einem klaren 6:0. Etwas kurios verlief das Spiel der SpVgg Langerringen in Mickhausen. Mickhausen führte nach einem Blitzstart bereits nach 17 Minuten mit 3:0, kassierte dann bis zur 76. Minute das 3:3 und verlor schließlich gegen eine entfesselte SpVgg in 91. und 96. Minute noch mit 3:5. Langerringen bekommt nun den FSV Inningen zu Besuch, Mickhausen reist zum FC Königsbrunn.

Der SSV Bobingen gewann sein Auftaktmatch in Gessertshausen dank eines Dreierpacks von Ben Klemenz mit 4:2 und tritt nun gegen die Reserve des TSV Königsbrunn an. Nachdem in Reinhartshausen Trainer Robert Tenodi den Verein in der Vorbereitung auf eigenen Wunsch verließ, gelang der Einstand des Interims-Trainerteams Jonas Mayr und Max Dempf mit einem guten 2:2 in Schwabmünchen ordentlich. Mit einer ähnlichen Leistung dürfte auch gegen Gessertshausen etwas Zählbares herausspringen. Das Spiel Lagerlechfeld gegen Fischach wurde auf Donnerstag, 31. August, verlegt.

A-Klasse Allgäu 2: Mindelheim scheint für den TSV Mittelneufnach ein gutes Pflaster zu sein. Nach dem 3:2 gegen Türkiyemspor siegte die Elf von Dominic Böck auch bei der Reserve des TSV Mindelheim mit 2:1. Matchwinner war Andreas Brecheisen, der in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Nun kommt der FC 98 Auerbach-Stetten ins heimische Stadion, der gegen den TSV Pfaffenhausen mit 0:2 die zweite Niederlage im dritten Spiel kassierte.

B-Klasse Augsburg Süd: Da rumpelte es schwer im Strafraum: Beim 0:12 zerlegte die Dritte des VfL Kaufring die Reserve des TSV Klosterlechfeld nach allen Regeln der Kunst, bei dem Benedikt Braunmüller mit einem Viererpack und Tristan Parakenings mit einem Dreierpack herausragten. Auch Straßberg war gegen die Reserve von Großaitingen gut in Schuss und gewann 5:3, wo Thomas Krist ebenfalls mit drei Toren glänzte. Die SG Obermeitingen verlor dagegen mit 1:2 gegen die neu formierte Spielgemeinschaft Langenneufnach/Walkertshofen und die SG Fischach/Margertshausen sah beim 1:5 gegen den PSV Augsburg nicht unbedingt gut aus. Eine Nullnummer gab es zwischen Türk Bobingen und Hiltenfingen 2. Am zweiten Spieltag reist nun der TSV Straßberg zum PSV, Obermeitingen darf sich bei Kaufring im oberbayerischen Derby beweisen und Kleinaitingen macht einen Staudentrip zur SG Langenneufnach/Walkertshofen. Außerdem fährt Türk Bobingen zur Reserve nach Bergheim, Hiltenfingen empfängt Klosterlechfeld und Großaitingen tritt noch gegen Gessertshausen an.