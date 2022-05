1900 Geflüchtete aus der Ukraine im Kreis Augsburg: Der Großteil wohnt privat

Bald drei Monate wohnen manche Geflüchtete aus der Ukraine in privaten Haushalten im Landkreis. Die Lösungen für die Wohnsituation sind ganz verschieden.

Kinderzimmer wurden zusammengelegt, Dachböden bewohnbar gemacht oder Gästezimmer hergerichtet: Viele Menschen rückten in ihren Häusern und Wohnungen zusammen, um Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. Rund 1900 Menschen aus der Ukraine leben zurzeit im Landkreis Augsburg. Der große Teil von ihnen ist in Privathaushalten untergebracht. Doch meist ist dies natürlich nur als vorübergehende Unterkunft gedacht. So suchen vor allem Frauen mit ihren Kindern inzwischen eigene Wohnungen. Dies gestaltet sich schwierig.

Die Gesamtzahl der im Augsburger Land lebenden Ukrainer und Ukrainerinnen schwankt nur noch leicht. "Es kommen noch vereinzelt Geflüchtete an, aber andere kehren auch bereits wieder zurück oder ziehen in andere Länder weiter", sagt Jens Reitlinger, Pressesprecher des Landratsamtes. Auch innerhalb Deutschlands ziehen die Frauen mit ihren Kindern um. Die weit überwiegende Mehrheit hat eine private Wohnmöglichkeit gefunden. 213 Personen leben derzeit in staatlichen Asylunterkünften in Dinkelscherben, Zusmarshausen, Schwabmünchen, Neusäß, Mittelneufnach, Langweid, Kutzenhausen, Diedorf und Adelsried. Eine große Unterkunft ist das Schullandheim Dinkelscherben, in dem rund 50 Menschen einen Platz finden.

Im Jugendheim Dinkelscherben sind ebenfalls Geflüchtete aus der Ukraine untergekommen. Foto: Marcus Merk

Die Hilfsbereitschaft der Menschen im Augsburger Land ist weiter groß

Die Hilfsbereitschaft der Menschen, die Geflüchteten aufzunehmen, sei von Anfang an groß gewesen, weiß Silvia Daßler vom Helferkreis in Neusäß. "Die Aufnahme im eigenen Heim war natürlich von vornherein zeitlich begrenzt." Doch die Wohnungssuche gestalte sich für die Ukrainer oftmals zäh. Daßler: "Viele finden einfach nichts." Vergangene Woche waren in Neusäß 190 Geflüchtete gemeldet, 25 von ihnen lebten in einer zentralen Unterkunft. Der Strom der Menschen, die ein Dach über dem Kopf brauchen, habe ab Mitte März ständig zugenommen, beschreibt Daßler die Situation. Waren es am 14. März noch 26 Geflüchtete in Neusäß (davon sechs in der Unterkunft am Hammelberg), so zählte die Stadt zwei Monate später schon 166 Menschen (circa 20 am Hammelberg). Die Aufgenommenen sind fast nur Frauen und Kinder, nur vier ältere Männer sind mit dabei.

Die meisten privaten Unterkünfte sind über die Meldeportale oder über Freunde vermittelt worden. Wenn die Geflüchteten ins Haus eingezogen sind, dann muss über kurz oder lang eine andere Lösung her. In Neusäß finde sich oftmals ein Weg über das Freiwilligen-Zentrum. Daßler: "Das ist ein großes Netzwerk." Erst jüngst konnten so Mutter und Sohn neu untergebracht werden. Da in Neusäß sehr viele aus dem mittlerweile stark zerstörten Charkiw kommen, könnten die Menschen nicht so schnell dorthin zurückgehen, so der Eindruck Daßlers. Sie stellt aber fest, dass sich vor allem Kinder mit dem Eingewöhnen in Deutschland schwertun: "Sie wollen wieder nach Hause." Auf lange Sicht ziehe es auch die Frauen wieder in die Heimat, schließlich seien dort ihre Männer. Daßler ist froh, dass die Vermieter in dieser Ausnahmesituation bei den Behördengängen oder der Registrierung behilflich seien.

90 Geflüchtete aus der Ukraine leben in Stadtbergen

In Stadtbergen sind etwa 90 Geflüchtete untergebracht, alle privat. Ingrid Strohmayr vom Helferkreis beobachtet, dass sowohl Gastgeber als auch Geflüchtete aber schon froh seien, wenn sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Einige der Frauen seien zum Beispiel schon im Raum München untergekommen. Strohmayr schätzt, dass etwa 20 Prozent inzwischen eine feste Bleibe gefunden haben. Der Ukraine-Verein in Augsburg sei bei der Vermittlung eine große Hilfe. Zurück in die Heimat sei noch niemand gegangen, so Strohmayr. "Aber der Kontakt zu den Zurückgebliebenen ist sehr eng." Dieser verlaufe über WhatsApp oder die sozialen Netzwerke.

Info Der Bürgerservice des Landratsamtes Augsburg unterstützt bei der Vermittlung der Hilfe für Menschen aus der Ukraine telefonisch unter der 0821/3102-0 (Montag bis Mittwoch, 7.30 bis 16 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 17.30 Uhr, Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr).