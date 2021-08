Meitingen spielt sich mit Mini-Kader in maximalen Torrausch

Beim 17:0-Sieg gegen die SSV Dillingen trifft Dennis Buja neunmal. FC Horgau verpatzt die Generalprobe

Mit einem 17:0-Sieg beim Kreisklassisten SSV Dillingen ließ der TSV Meitingen im letzten Testspiel vor dem Start in die Fußball-Bezirksliga nochmals aufhorchen. Gut gerüstet für das Auftaktspiel der Kreisliga Augsburg gegen den FC Emersacker am Freitagabend zeigte sich auch der TSV Zusmarshausen beim 4:1 gegen Griesbeckerzell. Der TSV Neusäß besiegte mit dem SC Bubesheim ein weiteres Spitzenteam der Bezirksliga.

(0:5). Mit Tobias Hellmann und Luka Peuser hatte der TSV Meitingen neben Lukas Erhard nur zwei Torhüter auf der Auswechselbank sitzen. Trotz dieses Mini-Kaders feierte der Bezirksligist bei seiner Generalprobe einen maximalen Sieg. Sein Debüt gab Neuzugang Thuan Pham, der viele Jahre zusammen mit Trainer Paolo Mavros in Aystetten war und zuletzt für Türkgücü Königsbrunn und Suryoye am Ball war. Für den TSV Meitingen waren bei diesem Kantersieg nur drei Spieler erfolgreich: Dennis Buja (9), Daniel Deppner (5) und Mateo Duvnjak (3). Torwarttrainer Tobias Hellmann – als Feldspieler im Einsatz – scheiterte mit einem Elfmeter an Dillingens Felix Körber.

(0:1). Zum Abschluss der Vorbereitung gab es für den Bezirksliga–Aufsteiger eine verpatzte Generalprobe gegen den Allgäuer Kreisligisten. Vielleicht steckte den Kleeblättern ja auch noch die Aufstiegsfeier in den Knochen.

3:0 (0:0). Auch wenn bei der Generalprobe eine Handvoll Spieler sowie Trainer Peter Ferme fehlten, konnte der SC Altenmünster vor allem mit seiner neuformierten Abwehrreihe überzeugen. War auch nötig, denn vor der Pause erzeugten die Gäste phasenweise viel Druck. Rain II, das aus der Bezirksliga abgestiegen ist, scheiterte einige Male am gut postierten SCA-Torhüter Alexander Schmid. Nach dem Wechsel wurden die Aktionen der Hausherren immer durchdachter, sodass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis Treffer fallen würden. Fahad Barkazai brachte Altenmünster nach 52 Minuten in Führung, der eingewechselte Dominique Haselmeier (66.) und Maximilian Riedl (77.) erhöhten mit ihren Toren zum 3:0-Endstand. (her)

(4:0). Die Weber-Schützlinge feierten eine gelungene Generalprobe. Von Beginn an waren die Grün-Weißen dominant und gingen bereits nach fünf Minuten durch Christian Wink in Führung. Keine zehn Minuten später vollstreckte Valentin Jaumann nach einem einen Eckball von Katanic und nur kurze Zeit darauf traf der agile Youngster Maximilian Wurm gar zum 3:0. Der Ost-Kreisligist konnte sich der drückenden Angriffspower der Zuser kaum erwehren, so das Lukas Drechsler auf 4:0 erhöhte (23.). Im zweiten Durchgang kontrollierten die Zuser weiter das Geschehen, ohne nochmals zwingend Druck auszuüben, sodass die Gäste noch kurz vor Schluss zum Ehrentreffer kamen. (ah-)

(0:0). In der 90. Minute war wieder einmal Lukas Siebert zur Stelle und markierte den Siegtreffer. Daniel Scherer hatte den TSV erstmals in Führung gebracht (77.).

(1:0). Sebastian Liepert brachte den FCE kurz vor der Pause in Front. Nachdem die Gäste den Spieß zum 1:2 umgedreht hatten, traf Manuel Ludwig zum 2:2. Doch Maihingen kam noch zum Siegtreffer.

(0:0). Ein Treffer von Johannes Renz in der Nachspielzeit sorgte für den Sieg im Ortsderby.

(1:1). Früh ging der Kreisklassist durch Fabian Karg in Führung (9.). Lucas Fried glich in der 30. Minute für den A-Klassisten aus.

(2:2). In dem ausgeglichenen Spiel musste der SSV einem frühen Rückstand nachlaufen, kam jedoch bis zur Pause durch Treffer von Alex Kugelbrey und Norbert Szantos zum 2:2. In der Schlussphase traf Alex Müller zum nicht unverdienten 3:2-Sieg. (id)

(0:3). Gerade im ersten Durchgang zeigten sich die Lila-Weißen engagiert und spielfreudig, einzig die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Das Führungstor markierte Kapitän Maximilian Micheler (24.), zuvor scheiterte Phillip Schmid bereits per Strafstoß am Heimkeeper (20.). Der kickende Co-Trainer machte seinen Fehlschuss kurz danach wieder wett und traf doppelt (27./43.). Weitere Torchancen wurden teils kläglich vergeben. In der zweiten Halbzeit ließ das Tempo nach, Alexander Berchtenbreiter (57.) und Schmid (85.) trugen sich noch in die Torschützenliste ein. Ärgerlich waren nur die beiden Gegentore (50./87.), die aus vermeidbaren Fehlern resultierten. (ilia)

(2:0). Dominik Reinhardt und Luis Tyroller sorgten für den 2:0-Pausenstand. Nachdem der Gegner ausgeglichen hatte, traf Christian Gams zum Sieg.

(2:1). Neuzugang Christian Miller brachte den SSV in Führung (10.). Fink (22.) und Bernhard Ost (45.+1) drehten den Spieß um. Vincent Kraus gelang der Ausgleich (52.), doch nur zwei Minuten später traf erneut Ost zum 3:2.

(0:0). Margertshausen konnte nicht in Bestbesetzung antreten. Das machte sich in der ersten Halbzeit bemerkbar, als Steppach mehr vom Spiel hatte. Die Entscheidung fiel, als Thomas Biro einen Fehlpass der Gästeabwehr annahm und gekonnt zum 1:0 abschloss. In der Schlussphase verhinderte Thomas Wunn den Ausgleich. (id)

SSV Neumünster – SV Ottmarshausen 2:2 (1:0). 1:0 Leopold Hirle (26.), 1:1 Danijel Milicevic (58.), 2:1 Pascal Schrodi (72.), 2:2 Lukas Hackl (89.)

Wortelstetten – Herbertshofen 0:2

TSV Ustersbach – Auerbach 1:1

FC Alba – SV Wörleschwang 2:2

VfL Westendorf – FC Donauried 0:5

TSV Ellgau – Donaumünster II 5:2

SV Achsheim – TSV Fischach 2:2

TSV Leitershofen – SG Suryoye 4:1

FC Gundelsdorf – SV Nordendof 6:0

TSG Augsburg – Täfertingen 6:2

SV Gablingen – Mühlhausen 2:4

SV Adelsried – TSV Diedorf II 9:1

Baiershofen – Wertingen II 4:3