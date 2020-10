vor 52 Min.

Souveräner Auftritt des Spitzenreiters

FC Horgau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer. TSV Dinkelscherben mischt weiter im Relegationsrennen mit

Mit dem dritten Sieg in Folge ohne Gegentreffer, einem 2:0 gegen den TSV Göggingen, untermauerte Spitzenreiter FC Horgau seine Anwartschaft auf die Meisterschaft in der Kreisliga Augsburg und den Aufstieg in der Bezirksliga. Weiter im Relegationsrennen bleibt der TSV Dinkelscherben mit einem 5:0-Kantersieg beim TSV Schwabmünchen II. Zusmarshausen behauptete sich gegen Lagerlechfeld mit 2:0. Die Spiele des SSV Anhausen, des TSV Täfertingen und der SpVgg Westheim wurden wegen Corona-Verdachtsfällen verlegt.

FC Horgau – TSV Göggingen 2:0 (1:0). Der Tabellenführer konnte zwar den dritten Sieg in Folge ohne Gegentreffer einfahren. Allerdings war der Sturm eher ein laues Lüftchen. Dafür hat die Defensive um Tobias Kirschner, Markus Hefele, aber vor allem Torhüter Felix Häberl wieder einen einwandfreien Job gemacht. Lediglich aus Standardsituationen – zwei Freistößen zentral kurz vor der Strafraumgrenze – durch Rutha und Belte kam es Torchancen für die Augsburger Vorstätter in der zweiten Halbzeit. Die erst parierte Torhüter Häberl sehr gut, die zwei streifte die Querlatte. Zu diesem Zeitpunkt führte die Heimelf bereits seit der 8. Spielminute durch das Tor von Omar Samouwel. Er schob die Flanke von Stephan Donderer nebst Kopfballverlängerung von Michael Vogele eiskalt ein. Danach dauert es bis zur 81. Minute, ehe nach einem langen Ball wiederum Michael Vogele per Kopf verlängerte und sein Bruder Maximilian im zweiten Versuch zum 2:0-Endstand traf. (tög)

TSV Zusmarshausen – SpVgg Lagerlechfeld 2:0 (1:0). In einer schwachen Kreisligapartie konnte die Heimelf am Ende wenigstens die drei Punkte für sich verbuchen und bleibt somit nach der Coronapause weiterhin ungeschlagen. Zusmarshausen kontrollierte zwar die Partie, allerdings war der letzte Pass meist zu unpräzise, um die sichere Gästeabwehr in Bedrängnis zu bringen. Der Führungstreffer für die Heimelf fiel in der 32. Minute, als die scharfe Hereingabe von Jonas Watzal einem Gästeverteidiger beim Klärungsversuch über den Spann rutschte und im eigenen Netz landete. In der zweiten Hälfte setzte sich die ereignisarme Partie fort und in der 70. Minute war es Luca Jaskolka vorbehalten, den Ballgewinn von Sebastian Müller und die Hereingabe von Christian Wink zum 2:0 zu veredeln. Dies war bereits die frühe Entscheidung, da sich Lagerlechfeld zwar weiterhin mühte, jedoch nur selten gefährlich vor das von Raif Husic gehütete Tor kam. Am Ende stand kein glanzvoller, aber ein verdienter Sieg für die Mannen von Trainer Thomas Weber fest. (nff)

TSV Schwabmünchen II – TSV Dinkelscherben 0:5 (0:2). Einen ungefährdeten Kantersieg landeten die Lila-Weißen am späten Sonntagabend. Der wichtige Führungstreffer fiel schon nach 10 Minuten, als Josef Kastner eine weite Hereingabe von links direkt ins rechte Kreuzeck schlenzte. Auch das 2:0 ging auf das Konto des schnellen Flügelspielers, der eine tolle Hackenvorlage von Daniel Wiener verwertete (28.). Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause, da weitere Großchancen durch Thomas Kubina (35.), der per Kopf nur die Latte anvisierte, und Kapitän Max Micheler (38.) ungenutzt blieben. In Halbzeit zwei zeigten sich die Hausherren auf dem rutschigen Kunstrasenplatz zunächst leicht verbessert. Nach einem kapitalen Fehlpass im Spielaufbau konnte Daniel Wiener dann aber freistehend zum 3:0 einnetzen (70.). Ihre nun deutliche Überlegenheit münzten die Gäste durch Alexander Brecheisen (77.) und Julian Kania, der einen an Simon Achatz verursachten Elfmeter sicher verwandelte (87.), noch in zwei weitere Tore um. Zuvor sah Schwabmünchens Oliver Lang Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels (83.). (ilia)

