Fußball

26.05.2023

Acht Titel sind fix, zwei noch drin

Wie hoch hinaus geht es für den TSV Zusmarshausen? Für Maximilian Drechsler und den Kreisligisten ist am letzten Spieltag noch alles drin. Von der Meisterschaft bis zu gänzlich leeren Händen. Foto: Marcus Merk

Plus Meisterschaft, Relegation und leere Hände: Für den TSV Zusmarshausen ist am letzten Spieltag noch alles drin. Übersicht über die Relegationsspiele in den unteren Ligen.

Acht Titel haben in den regionalen Fußball-Ligen der Kreise Augsburg und Donau bereits ihren „Abnehmer“ gefunden: Der TSV Diedorf (Kreisklasse Nordwest), der SC Biberbach (A-Klasse Nordwest), der SV Bergheim (A-Klasse West), der TSV Ellgau (B-Klasse Nordwest), die SSV Höchstädt (Kreisklasse Nord II), der SV Donaualtheim (A-Klasse West II), Türk Gücü Lauingen II (B-Klasse West II) und der FC Osterbuch (B-Klasse West IV) sind am letzten Spieltag am Pfingsten nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Maximal zwei weitere Meisterschaften können noch hinzukommen.

In der Kreisliga Augsburg ist für den TSV Zusmarshausen noch alles drin. Wenn die Schützlinge von Trainer Reinhard Brachert das Endspiel beim FC Königsbrunn gewinnen und die SpVgg Langerringen gegen Viktoria Augsburg nicht gewinnt, sogar die Meisterschaft. Wenn Langerringen verliert, würde sogar ein Unentschieden reichen. Wenn Zusmarshausen und Langerringen beide gewinnen oder unentschieden spielen, würde der bessere direkte Vergleich zugunsten der Lechfelder sprechen, und Zusmarshausen müsste als Zweiter in die Relegation gehen.

