16.03.2024

Das Abstiegsgespenst erwacht aus dem Winterschlaf

Auf den am Sprunggelenk operierten Kapitän Tobias Müller (Mitte) muss der TSV Neusäß im Abstiegskampf verzichten. Neuzugang Borys Klimczewski und Milos Zhivachki (von rechts) können in die Bresche springen. Foto: Oliver Reiser

Plus Während der TSV Zusmarshausen gegen den SV Ottmarshausen den zweiten Rang verteidigen will, droht dem TSV Neusäß und dem TSV Diedorf der Tabellenkeller der Kreisliga Augsburg.

Von Tobias Müller

Nach einem viermonatigen Winterschlaf kehrt die Kreisliga Augsburg mit dem ersten regulären Spieltag im neuen Kalenderjahr zurück. Das Abstiegsgespenst ist dabei bei den meisten wieder aufgewacht, den ein Drittel der Liga zittert um Klassenerhalt und Relegation. Die Restsaison startet für den TSV Neusäß mit einem Kellerderby beim TSV Diedorf. Im Fokus stehen auch die Gastspiele des SSV Anhausen (beim TSV Pfersee) und der SpVgg Westheim (beim Kissinger SC), bei denen es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht. Vor einer großen Herausforderung steht auch der TSV Welden, der zu Gast bei Ligaprimus FC Königsbrunn antritt, bevor der TSV Zusmarshausen den Spieltag gegen den SV Ottmarshausen beschließt.

TSV Diedorf - TSV Neusäß . Den Auftakt ins neue Kalenderjahr hatte sich der TSV Diedorf anders vorgestellt. Im Nachholspiel unterlag der Aufsteiger dem Westheimer Kobel mit 1:2. „Ich bin sehr unzufrieden, das lag an diesem Tag aber auch am Schiedsrichter“, hadert Diedorfs Spielertrainer Florian Sandner . Auf heimischen Rasen will er mit seinem Team gegen den TSV Neusäß wieder punkten. „Die Niederlage gegen Westheim war schon lange in den Köpfen, aber wir schauen nach vorne und werden alles reinhauen.“

Trotz einer knappen Niederlage im letzten Testspiel gegen den TSV Leitershofen ist Neusäß-Coach Serkan Demharter mit der Wintervorbereitung zufrieden. „Wir haben uns gut auf die Restsaison eingestimmt, das letzte Spiel will ich nicht überbewerten, weil wir davor das Wochenende zusammen auf einer Hütte verbracht haben.“ Ernst wird es für die Lohwälder am Sonntag gegen den TSV Diedorf. „Das ist genau das richtige Match für die Auftakt und wir werden natürlich auf Sieg spielen“, betont Demharter. Längere Zeit verzichten muss er auf seinen Kapitän Tobias Müller, der am Sprunggelenk operiert werden musste.

