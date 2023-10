Der Oktober wird für die Kreisligisten richtungsweisend

Während die SpVgg Westheim und der TSV Welden dem Tabellenkeller entfliehen wollen,hofft man in Anhausen immer noch auf den ersten Sieg. Der TSV Zusmarshausen richtet den Blick in Richtung Ligaspitze.

Die Luft wird immer dünner. Während der TSV Neusäß und die SpVgg Westheim am Tag der Deutschen Einheit wichtige Üunte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren konnten, zählt der SSV Anhausen vor dem Gastspiel beim ebenfalls stakt gefährdeten SV Ottmarshausen zu den beiden letzten sieglosen Mannschaften in der Kreisliga Augsburg. Während der TSV Zusmarshausen gegen den ASV Hiltenfingen den dritten Sieg in Folge einfahren kann, wollen die SpVgg Westheim (beim TSV Merching) und der TSV Welden (beim Kissinger SC) nach Siegen am vergangenen Wochenende nachlegen. Auch der TSV Neusäß strebt zu Gast beim Tabellenletzten FC Kleinaitingen den Beginn einer Siegesserie an. Nach einer bitteren Niederlage steht der TSV Diedorf beim Ligaprimus Lagerlechfeld vor einer großen Herausforderung.

TSV Zusmarshausen - ASV Hiltenfingen . Mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien zählt der TSV Zusmarshausen weiterhin zu den Top-Drei der Liga. Zu Gast beim TSV Königsbrunn feierten die Autobahner den nächsten Sieg (2:1). „Wir hätten nach 15 Minuten schon 4:0 führen müssen, aber ich habe trotzdem das beste Spiel seit langem gesehen“, resümiert Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler die Leistung seiner Mannschaft. Vor den Qualitäten des bevorstehenden Gegners ist er gewarnt. „ Hiltenfingen hat dem Tabellenführer Lagerlechfeld immerhin die einzige Niederlage beigebracht, wenn wir unsere Chancen nutzen, bin ich guter Dinge“, sagt Drechsler , der wegen einer Muskelverletzung ausfallen wird.

SV Ottmarshausen - SSV Anhausen . Der sieglose SSV Anhausen musste sich auch gegen den FC Königsbrunn geschlagen geben (2:0). „Der FC hat nur wenige Schwächen, trotzdem bin ich mit unserem Auftritt in Sachen Einsatz und Willen zufrieden“, sagt SSV-Trainer Dominik Koch . Die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg haben die Koch-Schützlinge am Samstag zu Gast beim SV Ottmarshausen . „Wir dürfen auf keinen Fall ins offene Messer laufen, aber wenn wir die entsprechende Präzision und die Energie aus den letzten Wochen an den Tag legen, spricht nichts gegen den langersehnten Erfolg“, sagt Koch und fügt hinzu: „Die Ergebnisse im Oktober werden für alle Teams entscheidend sein und zeigen wo die Reise im Endeffekt hingeht“.

Im Lokalderby gegen den TSV Neusäß musste sich der SV Ottmarshausen am vergangenen Dienstagabend knapp geschlagen geben. „Hut ab vor der Leistung meiner Mannschaft, wir haben bis zum Ende alles gegeben und einen Unentschieden wäre für beide Teams gerecht gewesen“, resümiert Ottmarshausen-Coach Oliver Haberkorn. Mit einem Sieg zu Gast beim SSV Anhausen am kommenden Sonntag will sich der SV weiter vom Tabellenkeller fernhalten. „Gegen Anhausen ist es jedes Jahr schwer, ich erwarte eine aggressives Kampfspiel, aber wir werden alles reinwerfen“, betont der Trainer.

FC Kleinaitingen - TSV Neusäß . Sichtlich erleichterte Gastgeber waren am Dienstagabend nach dem Derbysieg gegen den SV Ottmarshausen im Neusässer Lohwaldstadion zu sehen. Nach einer spannenden Schlussphase siegte der TSV Neusäß mit einem knappen 1:0. „Es war sicher kein Spiel auf Topniveau, aber wir haben nichts zugelassen und vor einer gut besuchten Kulisse verdient gewonnen“, resümiert Neusäß-Coach Serkan Demharter nach einem eher dreckigen Sieg. In der bevorstehenden Partie beim Tabellenschlusslicht FC Kleinaitingen will seine Mannschaft die Leistung aus dem Derbysieg bestätigen. „Es wird sicher kein Selbstläufer, aber wir werden natürlich auf Sieg spielen und versuchen eine Serie zu starten“, betont der Neusässer Spielertrainer.

SpVgg Lagerlechfeld - TSV Diedorf . Bis kurz vor Schluss war sich der TSV Diedorf am vergangenen Sonntag gegen den Kissinger SC eines Punktes sicher. In aller letzter Minute musste der TSV dann das Gegentor zum 3:2-Endstand hinnehmen. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und die Schiedsrichterleistung ließ auch zu wünschen übrig, am Ende ist so eine Niederlage natürlich bitter“, hadert Diedorfs Co-Spielertrainer Alexander Galis , der in der Trainingswoche TSV-Coach Florian Sandner vertritt. Zum Gastspiel nach Lagerlechfeld am kommenden Wochenende reist er gelassen. „Wir haben nichts zu verlieren, wir gehen entspannt und zugleich mit 100 Prozent Konzentration in die Partie“, betont Galis .

TSV Merching - SpVgg Westheim . Mit einem Sieg gegen Tabellenschlusslicht Kleinaitingen konnte die SpVgg Westheim ihr Punktekonto auf neun Zähler aufstocken (2:1). „Es ging mit einem frühen Rückstand für uns denkbar ungünstig los, aber wir waren dann mehr am Drücker und haben unter dem Strich verdient gewonnen“, sagt Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka . Zu Gast bei Aufsteiger Merching will die SpVgg am kommenden Sonntag nachlegen. „Ich bin mir sicher, dass es keine schlechte Truppe ist, wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen“, ist Hanselka gewarnt.