Fußball

23.03.2024

Zeit, um offene Rechnungen zu begleichen

Plus Während den SV Ottmarshausen in der Kreisliga Augsburg eine Herkulesaufgabe erwartet, steht beim SSV Anhausen der Derby-Kracher gegen den TSV Diedorf an. Mehrere Teams wollen noch offene Rechnungen der Hinrunde begleichen.

Von Tobias Müller

In der Kreisliga Augsburg steht der 19. Spieltag auf dem Plan. Während der TSV Zusmarshausen zu Gast bei Aufsteiger Kleinaitingen den zweiten Rang verteidigen will, muss die SpVgg Westheim auf dem heimischen Kobel gegen den Tabellendritten SpVgg Lagerlechfeld bestehen. Vor Herausforderungen stehen auch der SV Ottmarshausen, der Ligaprimus FC Königsbrunn empfängt, und der TSV Welden, der auf dem heimischen Theklaberg gegen den ASV Hiltenfingen antritt. Einen sicheren Platz im Tabellenmittelfeld will sich der TSV Neusäß mit einem Sieg zu Gast beim Kissinger SC sichern. Im Mittelpunkt des Interesses steht jedoch der Lokalderby-Kracher SSV Anhausen gegen den Ortsrivalen TSV Diedorf.

SSV Anhausen - TSV Diedorf . Der SSV Anhausen konnte seine Leistungen aus der Vorbereitung im Auftaktspiel nicht bestätigen und unterlag beim TSV Pfersee mit 0:1. „Es war ein guter Auftritt von uns, aber so knapp zu verlieren, tut natürlich weh“, hadert SSV-Coach Thomas Bock. Trotz eines Unterschieds von zwölf Zählern zum TSV Diedorf rechnet er sich im bevorstehenden Derby-Kracher Chancen aus. „Ich erwarte einen großen Kampf um jeden Zentimeter; wenn wir die gute Leistung aus dem Training abrufen können, werden wir etwas mitnehmen“, betont Bock, der erneut auf Stefan Strohhofer verzichten muss.

Am vergangenen Sonntag konnte der TSV Diedorf gegen tief stehende Neusässer trotz einer engagierten Schlussphase eine 1:2-Niederlage nicht mehr abwenden. „Wir müssen einfach effektiver sein. Und ehrlich gesagt hatten wir jetzt auch zwei Mal Pech mit dem Schiedsrichter“, hadert Diedorfs Spielertrainer Florian Sandner. Für das Derby bei Schlusslicht SSV Anhausen, bei dem es auch zu einem Bruderduell (Stefan gegen Alexander Micheler) kommt, ist die Devise klar. „Bei so einem Spiel ist die Tabelle egal, das wird ein heißes Match und wir haben aus dem Hinspiel etwas gutzumachen“, betont Sandner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen