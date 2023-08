Landkreis Augsburg

Kein Durchkommen für Neusäß - Zusmarshausen feiert Kantersieg

Plus Der TSV Neusäß geht gegen den ASV Hiltenfingen leer aus (0:1). Der TSV Zusmarshausen atmet nach einem 4:0-Kantersieg beim TSV Welden derweil auf.

Nachdem die Kreisliga Augsburg am Wochenende in die Saison gestartet war, stand am Dienstag direkt der zweite Spieltag an. Während der TSV Neusäß nach langer Unterzahl 0:1 gegen den ASV Hiltenfingen verlor, musste sich der TSV Diedorf trotz zweimaliger Führung beim TSV Merching mit einem Punkt zufriedengeben (2:2). Auch für den SSV Anhausen wäre gegen den TSV Königsbrunn mehr drin gewesen (0:0). Die SpVgg Westheim (0:2 gegen Pfersee) und der SV Ottmarshausen (0:3 gegen Lagerlechfeld) gingen beide leer aus, der TSV Zusmarshausen feierte beim TSV Welden einen 4:0-Kantersieg.

TSV Neusäß - ASV Hiltenfingen 0:1 (0:1). Am Wochenende hatte der TSV Neusäß in Pfersee trotz eines 0:3-Rückstandes noch einen Punkt geholt. Gegen den ASV Hiltenfingen reichte ein Gegentreffer, um die erste Saisonniederlage zu besiegeln. David Bulik erzielte nach einer knappen Viertelstunde den einzigen Treffer des Nachmittags. Was für die Gastgeber erschwerend hinzukam: Neusäß war nach der frühen Roten Karte für Marcel Schoder eine Stunde in Unterzahl. - Zuschauer: 60. (AZ)

