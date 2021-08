Das Corona-Update vom 25. August

Der Bundestag hat am Mittwochabend die Verlängerung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" beschlossen. Die wegen der Corona-Pandemie eingeführte Notlage gibt dem Bund Befugnisse von großer Tragweite und gilt vorerst für weitere drei Monate, also bis Ende November. Sie erlaubt der Bundesregierung, Verordnungen direkt und damit ohne Zustimmung des Bundesrates zu erlassen.

Das betrifft unter anderem die geltenden Corona-Regeln zu Tests, Impfungen, Arbeitsschutz oder Einreise. Auch andere, teils von den Ländern festgelegte, Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen beruhen laut Infektionsschutzgesetz auf der Feststellung der "epidemischen Lage". Alles zur Entscheidung erfahren Sie in unserem Corona-News-Blog.

Corona-Inzidenz in Augsburg nähert sich schrittweise 100er-Marke. In Augsburg gelten bereits verschärfte Corona-Regeln, weil die Inzidenz konstant über 50 liegt. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut hier 84,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Welche Beschränkungen in Kraft treten, wenn die Inzidenz über 100 liegt, hat Michael Hörmann für Sie bei der Stadt erfragt.

Baden-Württemberg will künftig auf massenhafte Kontaktverfolgung bei Corona-Fällen verzichten. Nach Nordrhein-Westfalen plant nun das zweite Bundesland einen Strategiewechsel. Baden-Württemberg will sich künftig "auf eine intelligente Schwerpunktnachverfolgung von herausragenden Ereignissen konzentrieren". Gesundheitsämter müssten somit nicht mehr bei jedem Corona-Fall die Kontakte aus Gaststätte oder Kino nachverfolgen. Die hierbei oft verwendete Luca-App bringt meist nicht den erhofften Erfolg. Ganz abgesehen von Datenschutz-Bedenken ist die Anwendung schlicht nicht präzise genug und es hakt an Schnittstellen zur Software der Gesundheitsämter.

Corona-Inzidenz im Kreis Günzburg steigt auf 78,7. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch deutlich angestiegen. Im Vergleich zum Vortag (57,5) lag der Wert heute bei 78,7. Grund dafür sind laut RKI 39 neue positive Corona-Fälle im Kreisgebiet. Mehr dazu hier. Ab Donnerstag gelten im Landkreis Günzburg außerdem neue Corona-Regeln, da der 50er-Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde. Was sich im Detail ab morgen ändert, können Sie diesem Artikel entnehmen.