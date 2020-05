vor 42 Min.

Das Corona-Update vom 6. Mai

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Yannick Dillinger

Nach dem Bayern-Plan folgt nun also der Deutschland-Plan: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch auf umfangreiche Lockerungen der Beschränkungen geeinigt. Das öffentliche Leben wird bundesweit Schritt für Schritt wieder hochgefahren. Streit soll es um die Frage gegeben haben, wieviel Kontakt zwischen Menschen außerhalb der eigenen Familie zugelassen werden soll. Doch am Ende steht er, der Lockerungsplan. Wir haben die wichtigsten Maßnahmen zusammengetragen. Bundesliga, Schulen, Geschäfte: Welche Lockerungen nun kommen.

Die Politik hat also entschieden: Deutschland macht sich locker. Doch mit der Verkündung der Lockerungen sprachen Merkel, Söder und Kollegen auch einen deutlichen Appell an die Bürger aus: Bleibt vorsichtig, haltet euch an Regeln - sonst droht ein erneut exponentielles Wachstum der Infektionszahlen, was wiederum eine Verschärfung der Maßnahmen mit sich brächte. Unser Autor findet auch: Mit der Lockerung wächst die Verantwortung von uns allen.

Die Corona-Krise verändert unser Leben. Wir arbeiten anders, wir kaufen anders ein, wir lernen anders: So weit die vermeintlichen Notwendigkeiten, die auch während einer Pandemie nicht stoppen. Doch was ist eigentlich mit den schönen Dingen, die spätestens auf den zweiten Blick sehr viel wichtiger erscheinen als jene vermeintlichen Notwendigkeiten? Die Liebe haben wir an dieser Stelle schon behandelt. Doch was ist mit Freundschaften? Sind die in Gefahr? Können noch so lange Telefonate, noch so ausführliche Videokonferenzen echte Treffen ersetzen? Unsere Autorin hat aufgeschrieben, wie Corona unsere Beziehungen verändert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Es sind krasse Zahlen, die unser Redakteur exklusiv vorliegen hat: Mehr als 10.000 Berufstätige im Gesundheitswesen haben sich mit dem Coronavirus angesteckt, mehr als ein Dutzend ist gestorben. Wie können wir jene Menschen, die sich unermüdlich um das Wohlergehen von uns allen kümmern, besser schützen? Diese Frage muss gestellt werden, denn wir zeigen auf: So leiden Klinikpfleger unter Corona.

Ein politischer Profiteur der Krise war bislang ohne Wenn und Aber der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Selbst die Opposition hielt sich wochenlang mit Kritik zurück angesichts der mindestens kommunikativ geschickt verkauften Entschlossenheit Söders. Nun bröckelt die Zustimmung für Söder allerdings deutlich , wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag dieser Redaktion zeigt: Die Begeisterung für Markus Söder ebbt ab.

Seit Mittwoch steht fest: Noch im Mai endet die Bundesliga-freie Zeit für all die Fußballfans. Doch gerade um dieses Thema sind in den vergangenen Tagen hitzige Debatten entstanden. Nicht erst, seit Salomon Kalou, Spieler von Hertha BSC Berlin, mit seinem Facebook-Livevideo die Nichteinhaltung der Sicherheitsmaßnahmen seines Clubs öffentlich gemacht hat. Unser Autor sieht viele Verlierer - und sagt: Selten zuvor hat der Fußball so sehr die Gesellschaft gespalten.

Wenn schon der Urlaub in den Nachbarländern ausfallen könnte, dann gehen wir wenigstens ausgiebig in die Freibäder und an die Seen in unserem schönen Süden - oder? Für alle Wasserratten, die es kaum noch abwarten können, bis sie endlich wieder ins kühle Nass springen können, gibt es schlechte Aussichten: Fällt die Freibadsaison dieses Jahr komplett aus?

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 164.807 Fälle, das sind 947 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 43.371 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 209 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 323 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Das könnte Sie auch interessieren

Tausende Menschen haben am Dienstagabend zugeschaut, als FDP-Chef Christian Lindner im Livetalk mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz mit der Regierung hart ins Gericht ging. Dem einen oder anderen politischen Akteur warf Lindner gar "eine Kampagne gegen Armin Laschet" vor. Sie haben den Talk verpasst? Macht nichts:

Der Livetalk mit Christian Lindner im Video und im Podcast

Unter den an Covid19-Verstorbenen sind besonders viele alte Menschen. Sie zu schützen, ist hohes Gebot. Das versteht Bernhard Spielberger durchaus. Trotzdem hat der Geschäftsführer der Seniorenresidenz Albaretto in Augsburg eigenständig Lockerungen der Beschränkungen für seine Einrichtung umgesetzt.

Chef der Seniorenresidenz "Albaretto" rebelliert gegen Corona-Regeln

Immer mehr Geschäfte bitten ihre Kunden, in der Corona-Krise bargeldlos zu bezahlen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass viele Menschen die Möglichkeit gerne nutzen.

Verdrängt das Coronavirus Münzen und Scheine?

Die Autoindustrie hatte, das kann man wohl mit Fug und Recht sagen, schon vor der Corona-Krise einige Herausforderungen vor sich. BMW zollt auch dem jetzt Tribut - und baut Stellen ab. Unser Autor hat eine klare Meinung dazu.

Die fetten Jahre sind auch für BMW vorbei

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Themen folgen