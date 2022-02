Das Corona-Update vom 1. Februar

Das Durcheinander an Bayerns Schulen im Umgang mit Corona soll ein Ende haben. Treten in einer Klasse gehäuft Corona-Fälle auf, können Schulleiter künftig ganze Klassen für fünf Werktage nach Hause schicken und in den Distanzunterricht wechseln. Bisher mussten sie dazu auf eine Anweisung des örtlichen Gesundheitsamtes warten, was immer wieder zu Verzögerungen geführt hatte. Der Wechsel in den Distanzunterricht soll möglich sein, wenn 50 Prozent einer Klasse nicht am Unterricht teilnehmen können. Eine ähnliche Faustregel soll künftig auch für Kindertagesstätten gelten. Allerdings liegt die Grenze hier mit 20 Prozent von Corona betroffenen Kindern deutlich niedriger.