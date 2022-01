Das Corona-Update vom 6. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Deutschland steht vor der fünften Corona-Welle. Um zu verhindern, dass die deutlich ansteckendere Omikron-Variante das öffentliche Leben lahmlegt, soll nach dem Willen der Gesundheitsminister der Länder die Quarantänezeit für bestimmte Personengruppen verkürzt werden - damit schließen sie sich einer Forderung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an, der gestern bereits konkrete Vorschläge vorgestellt hatte. Auch der Expertenrat der Bundesregierung sprach sich für eine „ausgewogene Quarantäneregelung“ zur Aufrechterhaltung der Versorgung aus. Wie sinnvoll Experten zufolge eine kürzere Corona-Quarantäne, haben wir hier zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wer im Moment durch die Augsburg Innenstadt läuft, kommt gefühlt alle paar Meter an einem vorbei: In Augsburg schießen private Testzentren wie Pilze aus dem Boden. Warum das Geschäft mit den Coronatests so begehrt ist und welche Auflagen Interessenten erfüllen müssen, erfahren Sie hier.

Noch ist kein Impfstoff für unter Fünfjährige zugelassen. Sogenannte Off-Label-Impfungen für Kleinkinder gibt es aber bereits. Warum sich Eltern dafür entscheiden, auch die Jüngsten impfen zu lassen, hat meine Kollegin Stephanie Sartor recherchiert.

Matthias Klösel aus Augsburg ist freiberuflicher Schauspieler. Die strengen Corona-Regeln erschweren ihm den Alltag nun seit fast zwei Jahren. Im Interview spricht er darüber, wie es ihm aktuell geht, woraus er Kraft schöpft und wovor er Angst hat. Das Gespräch können Sie hier nachlesen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.361.660 Fälle verzeichnet, das sind 64.340 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.355.157 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 7889 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 151.807.909 Impfungen verabreicht. 61.875.432 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 59.483.838 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 71,5 Prozent.

