Bundestagswahl 2021: Was Bürger im Landkreis Dillingen wissen müssen

Plus Neun Männer und drei Frauen bewerben sich im Wahlkreis 254 um die Erststimme. Tausende Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz. Auch für den Dillinger Kreiswahlleiter Thomas Strehler ist der Wahltag spannend.

Jetzt gilt es: Am Sonntag wird der neue Bundestag gewählt. Der Wahlkampf im Vorfeld war einer der spannendsten seit langem. Gesucht wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die eine Ära geprägt hat und nicht mehr antritt. Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet ( CDU) und Olaf Scholz ( SPD) haben sich Trielle geliefert, und welche Partei am Ende die Nase vorn haben wird, ist nach Einschätzung der Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen immer noch offen. Im Wahlkreis 254 Donau-Ries dürfen etwa 196.000 Wählerinnen und Wähler jeweils zwei Kreuzchen machen. Im Landkreis Dillingen allein sind knapp 73.000 Menschen bei dieser Bundestagswahl stimmberechtigt. Wobei viele Wähler bereits ihre Kreuzchen gemacht haben, denn die Briefwahl erreicht auch bei uns in der Region ein Rekordniveau, bestätigt Kreiswahlleiter Thomas Strehler. Bei einer Stichprobe unserer Redaktion zu Beginn der Woche hatten in mehreren Kommunen bereits etwa die Hälfte der Wählerinnen und Wähler Briefwahl beantragt.