TSV Wemding rettet in Unterzahl einen Punkt

Plus Die Wemdinger Kreisliga-Fußballer erzielen ein 1:1-Remis gegen die SpVgg Riedlingen. Mertingen kommt ebenfalls nicht über Remis hinaus. Alerheim unterliegt.

Nach dem 4:1-Heimerfolg gegen Deiningen musste die SG Alerheim in der Kreisliga Nord nun eine 0:2-Heimniederlage gegen Reimlingen einstecken. Hainsfarth schlug Buchdorf mit 3:1. Die Fußball-Teams aus Mertingen und Möttingen trennten sich mit 1:1.

SG Alerheim – FSV Reimlingen 0:2 (0:0). Die Heimelf verpasste in der 9. Spielminute die Chance zur frühen Führung. Zehn Minuten später verlor die SGA den Ball im Spielaufbau und nach einem Foul an Robin Helmschrott gab es Strafstoß für Reimlingen. Der Torhüter der Alerheimer parierte den Elfmeter von Helmschrott. Doch die nächste Chance des FSV traf. Stefan Mayer konnte aus zehn Metern erfolgreich zum 0:1 abschließen (31.). In der zweiten Hälfte agierte die Heimelf deutlich druckvoller, ohne sich jedoch zwingende Torchancen zu erspielen. Das rächte sich beim Gästeangriff in der 79. Minute. Boehm setzte sich an der Strafraumgrenze gegen seinen Gegenspieler durch und netzte aus 13 Metern sicher zum 0:2 ein. Die Heimelf versuchte noch das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden, jedoch erfolglos. Zuschauer: 250 (sg)

