Es gibt neue Stellen in der Schulsozialarbeit im Landkreis Günzburg

Plus Wie der Landkreis Günzburg auf die gewachsenen Herausforderungen in den Schulen mit zusätzlichen Fachkräften reagiert und welche Schulen davon profitieren.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) im Landkreis Günzburg soll ausgebaut werden. Das hat Landrat Hans Reichhart ( CSU) im Schul-, Kultur- und Sportausschuss nochmals herausgestellt. Nach den vorliegenden Plänen werden 15 zusätzliche Teilzeitstellen geschaffen. Diese Stellenmehrung hatte der Jugendhilfeausschuss bereits im vergangenen Jahr beschlossen, der Landrat den Prozess jedoch mit Blick auf die aktuelle finanzielle Situation mit knappen Haushaltsmitteln zunächst gestoppt. Reichhart hatte dabei auch auf offene Fragen, inwieweit sich der Freistaat künftig an den Kosten beteiligt, verwiesen. Der Landrat sprach damals von einer „schwierigen Entscheidung“ und einem „Gebot der Vernunft“, die Notwendigkeit der Schulsozialarbeit stellte er gleichwohl nicht infrage.