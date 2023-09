Eine unvergessliche Schulstunde beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Plus Bei "Kinder spielen für Kinder" von der Mindelheimer Zeitung und den Festival-Organisatoren erleben Buben und Mädchen eine besondere Schulstunde in Bad Wörishofen.

Hunderte Kinder haben kurz vor dem offiziellen Auftakt des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen eine ganz besondere Schulstunde erlebt. „Kinder spielen für Kinder“ lautete das Motto im voll besetzten Kursaal. Möglich machten das die Mindelheimer Zeitung die Organisatoren des Festivals der Nationen.

Lautstark und fröhlich strömen die Schülerinnen und Schüler am Donnerstagvormittag in den Kursaal. Zwölf Schulen hatten Klassen nach Bad Wörishofen geschickt, um Bayerns besten Nachwuchsmusikern im vbw Festivalorchester zu lauschen. Die Wirtschaftsschule Bad Wörishofen war mit dabei, die International School Augsburg, die Realschule aus Rain, die Mittelschulen aus Türkheim, Mindelheim, Ettringen und Bad Wörishofen, die Grundschulen aus Mindelheim, Dirlewang und Wiedergeltingen sowie die Realschule Kempten und die Maria Ward Realschule aus Mindelheim.