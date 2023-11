Fußball

19:00 Uhr

Möttingen oder Deiningen: Wer kann sich aus dem Keller befreien?

Wollen am Sonntag einen Schritt aus der Abstiegszone machen: der TSV Möttingen (im linken Bild: Robin Schindler) und die SpVgg Deiningen (im rechten Bild: Sascha Hof).

Plus Kreisliga Nord: Mit Möttingen und Deiningen treffen zwei Teams aufeinander, die es derzeit schwer haben. Das Duell dürfte richtungsweisend sein.

Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga Nord ist es eng geworden: Während auf den direkten Abstiegsrängen 15 und 14 die SpVgg Riedlingen und der FC Mertingen verharren, sind die sieben Teams zwischen den Plätzen 13 und 7 nur drei Punkte auseinander und versuchen, sich von den Relegationsrängen 13 und 12 fernzuhalten. Zwei dieser Mannschaften sind die SpVgg Deiningen und der TSV Möttingen, die sich an diesem Sonntag um 14 Uhr in Möttingen gegenüberstehen.

Die Möttinger haben seit dem 2:0 gegen den TSV Hainsfarth am 10. September keinen Sieg mehr feiern können, aber sind auch seit vier Spielen ungeschlagen. Auffällig an der Bilanz ist, dass gegen Mannschaften der oberen Tabellenhälfte wie Nördlingen II, Hainsfarth und Maihingen entweder gewonnen oder zumindest nicht verloren wurde, gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Riedlingen und Marktoffingen aber setzte es Niederlagen. Am vergangenen Wochenende kam man gegen Schlusslicht Mertingen nicht über ein 1:1 hinaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

