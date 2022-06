Corona-Regeln in Deutschland: Bundesländer im Überblick – Bald wieder Maskenpflicht?

Seit Mai 2022 gibt es in den deutschen Bundesländern kaum mehr Corona-Beschränkungen. Ein Überblick über die Länder zeigt, wo derzeit welche Corona-Regeln gelten.

Die Corona-Regeln wurden in Deutschland nach und nach gelockert und seit dem 1. Mai setzen viele Bundesländer das um, auf was sich die Gesundheitsminister der Länder jüngst geeinigt haben. Dabei geht es um eine einheitliche Isolations- und Quarantäneregulierung in der Bundesrepublik. Diese besagt, dass mit dem Coronavirus infizierte Menschen künftig nur noch fünf statt zehn Tage Isolationspflicht haben. Außerdem sollen sich Kontaktpersonen nicht mehr verpflichtend in Quarantäne begeben müssen.

Dass das pandemische Geschehen nun endgültig abgeflacht ist, davon ist leider nicht auszugehen: Im Juni 2022 sind die Infektionszahlen bundesweit wieder gestiegen. Aus vier Ländern wird Druck auf den Bund ausgeübt, schnell eine Rechtsgrundlage für weitergehende Schutzvorgaben bei einer neuen Corona-Welle im Herbst zu schaffen. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen fordern, noch vor der Sommerpause eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorzulegen. Haupttreiber ist die Union, die in sämtlichen vier Bundesländern an der Macht ist. Vertreter von SPD und Grünen setzen auf Klärungen und vorbereitende Schritte in der Ampel-Koalition.

Corona in Deutschland: Kommt bald die Maskenpflicht zurück?

Praktisch handelt es sich bei dem Vorhaben um eine Maßnahme, welche bürokratische Prozesse bei einer Verschlimmerung der Lage abkürzt. Neue 2G- oder 3G-Regeln sollen schnell eingeführt werden können. Viele Mediziner halten diese Vorgehensweise jedoch für übertrieben: Kassenärztechef Andreas Gassen spricht sich gegen die Ausweitung der Maskenpflicht sowie Fortführung anlassloser Bürgertests aus: "Das Narrativ war immer, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden dürfe", so der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe zwar höhere Infektionszahlen, die Erkrankungsverläufe seien aber überwiegend leicht.

Im folgenden Überblick sehen Sie, wo diese Regelungen bereits umgesetzt werden – und welche Corona-Beschränkungen noch gelten. Alle Bundesländer im Check.

Corona-Regeln in Bayern

Die Corona-Regeln in Bayern wurden am 3. April gelockert. Seitdem gibt es keine Maskenpflicht in Innenräumen und seit dem 13. April auch schon keine Quarantänepflicht für Kontaktpersonen mehr. Infizierte, die symptomfrei sind, können die Isolation nach fünf Tagen beenden. In Bayern ist zum 1. Mai außerdem die Testpflicht in Schulen und Kitas weggefallen.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist die Lage noch etwas konservativer als in Bayern. Ab dem 1. Mai ändert sich nur, dass die Maskenpflicht bei Zahnärzten ausläuft. Das Land hat allerdings beschlossen, dass es Anfang Mai auch zu Änderungen in der Isolationspflicht kommen soll. Auch hier soll eine Quarantänepflicht von fünf Tagen eingeführt werden. Wann genau diese Regelung eintritt, dazu soll es Anfang Mai noch einmal Details geben.

Lesen Sie dazu auch

Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und im Saarland

In Nordrhein-Westfalen bleibt die Landesregierung noch vorsichtig. Es wurde eine Verlängerung der bestehenden Maßnahmen bestimmt, welche bis Ende Mai anhalten soll. Gleiches gilt für Sachsen-Anhalt und das Saarland. In den Bundesländern gab es zum Mai ebenfalls keine nennenswerten Änderungen.

Corona-Regeln in Hessen

In Hessen wurden die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln bereits zum Mai aufgegriffen. In dem Land gilt nun die Isolationspflicht von fünf Tagen, eine Freitestung ist nicht mehr nötig. Infizierte, die im medizinischen Sektor arbeiten, dürften ihre Arbeit ab sofort am fünften Tag nach Beginn der Isolation wieder aufnehmen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen. Die Testpflicht in hessischen Schulen gilt nicht weiter. Noch eine Änderung: Ungeimpfte Haushaltsangehörige müssen sich nicht mehr automatisch in Quarantäne begeben.

Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz gab es zum Mai eine neue Corona-Landesverordnung - und auch hier endet die zehntätige Quarantäne-Pflicht. Stattdessen müssen Infizierte noch mindestens fünf Tage in Isolation. Kontaktpersonen sind dazu nicht mehr verpflichtet.

Video: dpa Exklusiv

Corona-Regeln in Thüringen

Ab dem 6. Mai entfällt in Thüringen die Testpflicht an Schulen. Außerdem wird die Isolationspflicht auf fünf Tage gesenkt. Eine Einschränkung: Es darf die Quarantäne nur verlassen werden, wenn zwei Tage keine Symptome aufgetreten sind. Für Kontaktpersonen gibt es keine Quarantäne-Pflicht mehr. Allerdings empfiehlt das Land, dass sich jede Kontaktperson trotzdem zunächst isolieren sollte.

Corona-Regeln in Niedersachsen

In Niedersachsen endet zum Mai die Testpflicht an Schulen und Kitas, die Maskenpflicht war bereits zuvor gefallen. Ansonsten gibt es noch keine nennenswerten Änderungen, neue Quarantäne-Regelungen lassen auf sich warten.

Corona-Regeln in Hamburg

Der Status als Corona-Hotspot endete in der Hansestadt zum 30. April. Damit fallen in dem Bundesland die Maskenpflicht im Einzelhandel und in Innenräumen. Allerdings bliebt auch im Mai vorerst eine Maskenpflicht im Nahverkehr und in Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Corona-Regeln in Bremen

In Bremen gibt es gleich drei neue Corona-Regeln, welche zum 1. Mai in Kraft treten. An Schulen entfällt die Testpflicht. Zudem wird die Pflicht der Isolation für Infizierte auf fünf Tage gesenkt. Zuvor hatte sie sieben Tage betragen. Zu guter Letzt muss in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen jeder über 14 Jahre nun eine FFP2-Maske tragen. Zuvor hatte eine OP-Maske ausgereicht. In Bremen tritt also der derzeit seltene Fall ein, dass ein Regelung sogar leicht verschärft wird.

Video: dpa

Corona-Regeln in Brandenburg

Für alle nicht geimpften und genesenen Schüler, Lehrkräfte und Beschäftigte endet zum Mai die Testpflicht in Schulen und Kitas. Ansonsten bleibt in Brandenburg zunächst alles beim Alten.

Corona-Regeln in Berlin

Alles beim Alten, das gilt auch für Berlin. Der Senat hat beschlossen, dass die bisherigen Corona-Regeln auch im Mai weiter gelten. Die geplante Verkürzung der Isolationszeit wurde vertragt, Bedenken gibt es vor allem bei der SPD und Linkspartei.

Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern

Seit dem 28. April gelten in Mecklenburg-Vorpommern nur noch die Corona-Basisschutzmaßnahmen. Diese beinhalten die Maskenpflicht im Nahverkehr, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ansonsten wurden praktisch alle Einschränkungen aufgehoben.

Corona-Regeln in Sachsen und Schleswig-Holstein

In den Bundesländern Schleswig-Holstein und Sachsen wurde die Corona-Schutz-Verordnung bis zum 28. Mai 2022 verlängert. Es gibt allerdings kleine Anpassungen, die vor allem für Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen interessant sind. Diese können nun auch medizinische Masken tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Zuvor hatte noch eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske geherrscht.