Anne Spiegel erklärt ihren Rücktritt als Familienministerin

Die Familienministerin Anne Spiegel tritt von ihrem Amt zurück.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) stand nach einem Urlaubsaufenthalt während der Flut im Ahrtal in der Kritik. Jetzt hat sie ihren Rücktritt erklärt. "Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht", teilte Spiegel am Montag in Berlin mit. (AZ, dpa)

Mehr in Kürze.

