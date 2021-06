Landkreis Augsburg

14.06.2021

Was bedeutet das Ende der Osttangente für den Landkreis Augsburg?

Plus Ertüchtigung der Knotenpunkte statt vierspuriger Autobahn über den Lech: Wie Aktivisten, Wirtschaft und Politiker das Ende der großen Osttangente sehen.

Von Adrian Bauer

Mit Sorgen haben die Königsbrunner in den vergangenen Jahren alle Diskussionen zum Thema Straßenverkehr in Berlin beobachtet: Vor einigen Jahren war der Bau einer vierspurigen Osttangente für Augsburg zwischen der A 8 und Mering in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. Letzter Schritt des Baus wäre eine Lechquerung und ein Anschluss an die B 17 im Königsbrunner Süden gewesen, der im "weiteren Bedarf" des Plans geführt wurde. Dass nun eine deutlich kleinere Variante des Ausbaus umgesetzt wird, freut die Gegner der Riesentrasse erst einmal. Es bleiben aber noch einige Fragen offen - nicht nur in Königsbrunn, aber auch in Stadtbergen.

