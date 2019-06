vor 18 Min.

Welche Mannschaft wo spielt

Nun steht fest, welche Mannschaft in der kommenden Saison in welcher Liga spielt. Es gibt eine Überraschung in der Kreisklasse Augsburg Süd

Von Norbert Staub

Nun steht fest, wer in unserer Region in der kommenden Saison in welcher Fußball-Liga an den Start geht. Am Samstag wurden die Klassen eingeteilt und die Auf- und Abstiegsregelung beschlossen.

Die meisten Fragezeichen hatte es bei der Einteilung in der Bezirksliga gegeben. Hier war bis zum Schluss unklar, ob Absteiger Cosmos Aystetten und Aufsteiger TSV Neusäß in der Bezirksliga Schwaben Süd oder Nord spielen. Nun steht fest, dass beide Teams in den Süden wechseln, wo auch der TSV Bobingen und der SV Türkgücü Königsbrunn aktiv sind. Der FC Stätzling tritt in der Bezirksliga Schwaben Nord an, wo auch der TSV Gersthofen, der SC Altenmünster und der TSV Meitingen aus dem Landkreis Augsburg spielen.

Die größte Überraschung ist, dass der SSV Margertshausen in der kommenden Saison in der Kreisklasse Augsburg an den Start geht. Das Team hätte normalerweise in der Kreisklasse Augsburg Nordwest gespielt. Doch in der Kreisklasse Augsburg fehlte ein Team, um das 14er-Feld vollzumachen.

Langerringen und Lagerlechfeld sind in die Kreisliga aufgestiegen, Gessertshausen und der TSV Haunstetten II mussten den Gang in die A-Klasse antreten. Weil mit den beiden Aufsteigern Fischach und Walkertshofen sowie dem Absteiger Wehringen nur drei Teams neu in die Kreisklasse kommen, musste ein Platz mit einem anderen Team besetzt werden, um auf 14 Mannschaften zu kommen. Und das war der SSV Margertshausen.

„Margertshausen hatte ursprünglich den Antrag gestellt, in der Kreisklasse Augsburg Nordwest zu spielen“, sagte Kreisspielleiter Reinhold Mießl gegenüber unserer Zeitung, „doch in der Kreisklasse Augsburg Süd gibt es mit den Begegnungen gegen Fischach, Ustersbach, Langenneufnach und auch Walkertshofen einige Derbys. Deshalb sind die Verantwortlichen in Margertshausen auch nicht böse, in der Kreisklasse Augsburg Süd zu spielen.“

Ähnlich verhält es sich mit dem TSV Fischach. „Die wollten auch ursprünglich in den Nordwesten. Als aber klar war, dass Margertshausen in die Kreisklasse Augsburg Süd kommt, waren die Fischacher ebenfalls einverstanden“, so Reinhold Mießl.

In Sachen Auf- und Abstieg sind die Regeln ähnlich wie in der vergangenen Saison:

Der Meister steigt in die Bezirksliga auf. Der Zweitplatzierte kann über die Relegation den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Die Teams auf den Plätzen dreizehn und vierzehn steigen direkt ab; der Tabellenzwölfte geht in die Abstiegsrelegation.

Der Meister steigt in die Kreisliga auf, der Zweite kann über die Relegation noch den Aufstieg schaffen. Der Letzte der 14er-Liga steigt direkt ab, der Tabellendreizehnte kann über die Relegation den Abstieg verhindern.

In dieser Liga spielen nur 13 Teams. Der Meister steigt auf, der Zweite geht in die Aufstiegsrelegation. Der Letzte steigt ab. Eine Abstiegsrelegation gibt es nicht.

Aus der Liga mit 13 Mannschaften steigen zwei in die A-Klasse auf.

