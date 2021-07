Aystetten

16.07.2021

Fußball-Kick-off-Check: SV Cosmos Aystetten setzt auf junge Wilde

Plus Neben einigen talentierten Nachwuchsspielern kann Trainer Marco Löring aber auch Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung begrüßen. Wie man nach dem Wiederaufstieg in der Landesliga bleiben will

Von Oliver Reiser

Nach dem TSV Gersthofen ist nun der SV Cosmos Aystetten im AL-Kick-off-Check an der Reihe. Eigentlich war es nur eine Saison, bis der sofortige Wiederaufstieg der Cosmonauten in trockenen Tüchern war. Doch gefühlt schien es durch die Corona-Pandemie eine ganze Ewigkeit, bis man in die Landesliga zurückkehrt. Nachdem das letzte absolvierte Punktspiel am 6. Oktober 2019 beim FC Thalhofen mit 1:5 in die Hose gingen, freuen sich die Schützlinge von Trainer Marco Löring nun umso mehr, dass sie endlich wieder gegen den Ball treten dürfen.

