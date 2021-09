Fußball-Nachlese

10:19 Uhr

Fußball: Bittere und süße Analyse nach dem Wahlsonntag

Ratlosigkeit und kurze Spielanalyse auf der Meitinger Trainerbank am Wahlsonntag. Cheftrainer Pavlos Mavros (links) versucht im Gespräch mit dem wegen einem Muskelfaserriss ausgewechselten Torjäger und Co-Trainer Denis Buja auf die Gründe für die schwache Leistung beim 1:6 gegen den TSV Hollenbach zu kommen.

Plus Warum beim TSV Dinkelscherben weiter gefeiert wird, obwohl man spielfrei ist. Welcher Verein seinem Trainer eine Jobgarantie ausstellt und warum in Zusamaltheim und Laub die Spiele abgebrochen wurden

Von Oliver Reiser

Erst wenn alle Stimmen ausgezählt sind, steht das offizielle Wahlergebnis fest. Eigentlich hatten sich im Spitzenspiel der Kreisliga Augsburg zwischen dem Kissinger SC und dem TSV Dinkelscherben schon alle auf ein torloses Unentschieden eingestellt. Dann erzielte Julian Kugelbrey doch noch den Siegtreffer für die Lila-Weißen. Mit dem dritten 1:0-Erfolg in Serie haben sich die Kaiserberg-Kicker wohl endgültig auf den Weg Richtung Bezirksliga gemacht. Entsprechend überschwänglich fiel der Jubel aus. „Das sind natürlich Emotionen pur. Für solche Momente machen wir den ganzen Zirkus hier“, schmunzelt Michael Finkel. Dinkelscherbens Trainer sprach hinterher von einem typischen Unentschieden-Spiel. „Wobei wir in der letzten halben Stunde fitter waren und den Sieg ein bisschen mehr gewollt haben.“ Obwohl der TSV Dinkelscherben am Wochenende spielfrei ist, wird weiter gefeiert, wenn Thomas Kubina mit seiner Braut vor den Traualtar tritt.

