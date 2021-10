Das Corona-Update vom 24. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das souveräne 4:0 des FC Bayern im Heimspiel am Samstag wurde nach Abpfiff schnell zur Randnotiz. Schuld war ein 26-jähriger Bayern-Profi. Genauer gesagt, sein Impfstatus. Joshua Kimmich ist nicht gegen das Coronavirus geimpft. Er habe Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien, sagte Kimmich in einem Fernseh-Interview.

Für unseren Autor Florian Eisele wird Kimmich mit dieser Haltung vom Vorbild zum Profiteur. Der Nationalspieler verliere an Glaubwürdigkeit. Warum? Das erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wie Joshua Kimmich geht es noch einigen anderen, die noch mit der Impfentscheidung hadern. Oft begründen sie ihre Bedenken mit der Angst vor ungewünschten Langzeitfolgen. Was Sie zum Thema Corona-Impfung und Langzeitfolgen wissen müssen, lesen Sie hier.

geht es noch einigen anderen, die noch Oft begründen sie ihre Bedenken mit der Was Sie zum Thema Corona-Impfung und Langzeitfolgen wissen müssen, Vor wenigen Tagen erst flog in München ein großer Betrug mit gefälschten Impfzertifikaten auf. Experten sind besorgt. Könnte sich die Lage noch weiter verschlechtern?

ein großer auf. Experten sind besorgt. Könnte sich die Lage Eigentlich sollten die Augsburger Panther heute die Iserlohn Roosters empfangen. Doch weil es bei den Gästen aus Iserlohn einen positiven Corona-Test gab, wurde die Partie abgesagt. Damit sind nun schon drei DEL-Teams aus dem Spielbetrieb. Wie man den Spielplan der Saison retten könnte, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.466.157 Fälle verzeichnet, das sind 13.732 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 786.004 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3450 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 405 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 326 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 110,8 Millionen Impfungen verabreicht. 57.468.294 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.045.227 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,2 Prozent. (Stand: 23.10.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Ab 1. Dezember sollen die PCR-Pooltests im Landkreis Donau-Ries angeboten werden. Das Interesse der Kindertagesstätten ist da.

Die Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus geht steil nach oben im Landkreis Augsburg. In einem Nachbarlandkreis ist die Lage noch ernster.

Corona: Inzidenz im Landkreis Augsburg macht Sprung nach oben

Eineinhalb Jahre war es ein Studium auf Distanz, nun kehrt das Leben an die Augsburger Uni zurück. Was die Studierenden vermisst haben - und wie sie den Neustart erleben.

Neustart an der Uni Augsburg: Endlich wieder richtiges Studentenleben