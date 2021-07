Das Corona-Update vom 31. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wer einen Corona-Schnelltest machen will, soll ihn künftig selbst bezahlen. Das sieht ein Plan der Bundesregierung vor. Vom zuständigen Bundesgesundheitsministerium hieß es, ein genauer Zeitpunkt für die Änderung stehe noch nicht fest. Eine Einigung gibt es Regierungskreisen zufolge aber noch nicht. Wer keine vollständige Impfung oder überstandene Infektion nachweisen kann, für den wäre der Besuch einer Veranstaltung oder Einrichtung mit Testpflicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Die Idee der Selbstzahler-Tests befürworten neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) weitere Spitzenpolitiker wie Vizekanzler Olaf Scholz ( SPD), der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Doch für die Bezahlung sind Ausnahmen vorgesehen - etwa für Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Kinder und Jugendliche.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bayerns Hotel- und Gaststätten-Chefin Angela Inselkammer fordert klare Aussagen von der Politik. Die Verantwortlichen sollten einseitige Schließungen der Gastronomie und Hotellerie ausschließen. Für sie stehe fest: "Wir sperren unsere Wirtschaften nicht mehr zu."

Die SPD wirbt am Ballermann für eine Corona-Impfung und um die Gunst der Wähler. Auf Palma hat die Partei Plakatwände mit zwei verschiedenen Motiven und Slogans angemietet. Eines davon lautet: "Schatzi, schenk mir 'ne Dosis"

Auf Palma hat die Partei Plakatwände mit zwei verschiedenen Motiven und Slogans angemietet. Eines davon lautet: "Schatzi, schenk mir 'ne Dosis" Straßenkünstler kehren beim Festival " La Strada " zurück nach Augsburg . Vergangenes Jahr war die Veranstaltung wegen Corona abgesagt worden. Für viele der Künstler ist das Festival ein Lichtblick nach einer schwierigen Zeit.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.766.765 Fälle verzeichnet, das sind 2.454 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 653.227 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 228 mehr als am Vortag. (Stand: Samstag, 31. Juli 2021)

