Lauingens Nummer eins wird gesucht

Fußball-Kreisligen: Vergangene Saison holte Türk Gücü aus den beiden Derbys fünf Punkte, aktuell hat „Gast“ FCL fünf Zähler Vorsprung. Dillingen, Holzheim und Höchstädt kicken am Sonntag auswärts.

Zurzeit gibt es kein Fußball-Wochenende ohne Landkreis-Derby mit Lauinger Beteiligung: Nachdem die beiden West-Kreisligisten aus der Mohrenstadt zuletzt in Dillingen aufliefen, treffen Türk Gücü und der FCL diesen Sonntag (15 Uhr) zum Stadtderby im Auwaldstadion aufeinander. Die restlichen drei regionalen Kreisliga-Vereine treten am vorletzten Vorrundenspieltag auswärts an: Aufsteiger SSV Dillingen bei Schlusslicht Balzhausen, der SV Holzheim in Krumbach und Kreisliga-Nord-Vierter SSV Höchstädt in Maihingen.

Kreisliga West

TG Lauingen – FC Lauingen

Nach dem 3:1-Erfolg des FCL im Dillinger Donaustadion kommt es im Auwaldstadion zum Stadtderby. „Gastgeber“ Türk Gücü (Platz 7, 17 Punkte) sicherte sich vor Wochenfrist durch ein Last-Minute-Tor einen Punkt gegen den SV Mindelzell. Beim FC Lauingen (6./22) gilt es vor allem die Chancenverwertung zu verbessern, zumal die Mannen um das Trainerteam Tausend/Glogger in keiner der beiden Partien der vergangenen Saison voll punkten konnten (2:2 und 1:3-Niederlage des FCL). (JOHA)

Balzhausen – Dillingen

Ein „Sechs-Punkte-Spiel“ ist dies Auswärtspartie für Aufsteiger Dillingen. Gleichauf mit Altenmünster und Krumbach rangieren die Kreisstädter nur drei Punkte vor Tabellenschlusslicht TSV Balzhausen auf den weiteren gefährdeten Rängen. Die Gastgeber sind seit sechs Spielen ohne Punktgewinn. (dz)

Krumbach – Holzheim

Wenn der SVH am Sonntag zur SpVgg nach Krumbach reist, gibt es wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt der Kreisliga West zu vergeben. Beide Mannschaften treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Während Holzheim am vergangenen Wochenende einen souveränen und sehr wichtigen Heimsieg (4:0) gegen den VfR Jettingen II landete, gelang auch den Krumbachern mit dem 1:1 in Offingen ein achtbarer Teilerfolg. Generell scheint der Aufsteiger aus dem südlichen Landkreis Günzburg nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Kreisliga angekommen zu sein, wie die Ergebnisse der jüngsten Zeit zeigen. In Holzheim versucht man indes, eine Erkältungswelle, die unter der Woche durchs Team schwappte, in den Griff zu bekommen, um möglichst alle Spieler fit dabei zu haben. Nicht im Kader steht bei den Aschberglern am Sonntag David Peter (Urlaub). (gb)

Kreisliga Nord

Maihingen – Höchstädt

Bei Bezirksliga-Absteiger FC Maihingen gastieren die Höchstädter Rothosen am Sonntag ab 15 Uhr. Die seit Jahren im Kern zusammenspielende Mannschaft der Gastgeber gilt als besonders kompakt und abgezockt, die SSV sieht sich folglich als Außenseiter in dieser Partie. Zuletzt verlor der FCM allerdings das Spitzenspiel beim TSV Nördlingen II und muss sich damit aktuell mit Rang drei der Tabelle bescheiden. Für die fünfplatzierten Höchstädter wird entscheidend sein, wieder zu der Kompaktheit und stabilen Defensive zurückzufinden, die das Team lange auszeichnete. (JOEB)