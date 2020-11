Serie "Handel und Gastronomie mit Zukunft" im Kreis Günzburg: Alle Folgen zum Nachlesen

19:00 Uhr

Ein Beispiel für eine gesicherte Nachfolge: Generationswechsel in der Unternehmerfamilie Ganser und ihrem Modehaus Schild in Günzburg. Die Töchter Judith (links) und Hannah (rechts) folgen auf die Generation von Susanne Ganser und werden das Bekleidungsunternehmen in die Zukunft führen.

In Zeiten, in denen Betriebe um ihre Zukunft kämpfen, wollen wir über Händler, Gastronomen/Hoteliers und "Lebensmittelhandwerker" berichten, bei denen die Nachfolge gesichert ist.

Einzelhändler, Gastronomen/Hoteliers und „Lebensmittelhandwerker“ wie Bäcker und Metzger machen eine Innenstadt und ein Dorf lebendig. Doch schon vor Corona haben viele um die Zukunft gekämpft, vielerorts haben Betriebe mangels Nachfolger schließen müssen. Corona hat die Probleme verschärft.

In einer Zeit, in der durch das Virus und seine Folgen Innenstädte und Dörfer weiter auszubluten drohen, will unsere Zeitung einen positiven Kontrapunkt setzen und über die im Landkreis Günzburg berichten, bei denen die Nachfolge geregelt ist. So heißt unsere Serie auch, der Einfachheit halber auf Überbegriffe fokussiert: „Handel und Gastronomie mit Zukunft“.

Mehr zur Serie lesen Sie im Kommentar von Christian Kirstges:

