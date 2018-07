vor 24 Min.

Der Flexibus startet im Oktober

Rund um Mindelheim, Pfaffenhausen und Kirchheim wird der Nahverkehr flexibler als bisher.

Wer ab Oktober im Raum Kirchheim-Pfaffenhausen oder um Mindelheim den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) nutzen will, ist dann deutlich flexibler als bisher: Ab 1. Oktober ergänzt der Flexibus das bisherige Angebot in den Gemeinden Breitenbrunn, Eppishausen, Kirchheim, Oberrieden und Pfaffenhausen mit sämtlichen Ortsteilen und Weilern. Ab 15. Oktober geht der Flexibus dann auch in Apfeltrach, Dirlewang, Kammlach, Mindelheim und Unteregg auf Fahrt. Dafür hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Am Abend, als die Bürgermeister sich zur Unterzeichnung der Verträge im Landratsamt trafen, sprach Landrat Hans-Joachim Weirather gar von einer „neuen Ära im öffentlichen Personen-Nahverkehr des Landkreises“.

Was er damit meint, wird am Beispiel von Pfaffenhausen deutlich: Bislang gibt es dort drei Bushaltestellen, die von Montag bis Freitag insgesamt 31 Mal angefahren werden, am Wochenende aber gar nicht. Mit der Einführung des Flexibusses im Oktober kommen 37 Flexibus-Haltestellen hinzu. Diese werden montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen zwischen 7 und 18 Uhr angefahren – aber wie berichtet nicht nach einem vorgegebenen Fahrplan, sondern immer dann, wenn der Flexibus mindestens eine halbe Stunde vor der gewünschten Abfahrt angefordert wurde. Er fährt auch nicht auf einer festgelegten Route, sondern im jeweiligen „Knoten“ flexibel an sieben Tagen in der Woche.

Dieses neue Angebot ist dem Landkreis und den beteiligten Gemeinden einiges wert: Sie tragen nach Abzug einer staatlichen Förderung den Löwenanteil der Kosten, die durch den Fahrkartenverkauf nur zu einem Teil abgedeckt werden. Je nachdem, wie viele Fahrgäste das neue Angebot nutzen, sind das für den Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen mit den Orten Breitenbrunn, Eppishausen, Oberrieden und Salgen laut den Prognosen von Josef Brandner von der Flexibus KG aus Krumbach zwischen 100000 und 140000 Euro im Jahr. Für den neuen Knoten Mindelheim mit den Orten Apfeltrach, Dirlewang, Kammlach und Unteregg sind es laut Manuel Steber vom Busunternehmen Steber voraussichtlich zwischen 130000 und 170000 Euro im Jahr.

Für den Fahrgast selbst ist das neue, flexiblere Angebot durch die kommunale Förderung nicht viel teurer als eine Fahrt mit dem Linienbus: Für eine Linien-Fahrt von Pfaffenhausen nach Kirchheim bezahlt ein Erwachsener 3,30 Euro; nutzt er den Flexibus, so kostet das Ticket für die gleiche Strecke fünf Euro. Der Tarif berechnet sich über sogenannte „Waben“ – er ist also abhängig davon, wie viele „Waben“ von Start bis Ziel durchfahren werden.

Die Kreisräte begrüßen das neue Angebot. Auf die Frage von Roswitha Siegert (CSU), ob daran gedacht sei, die Betriebszeiten am Wochenende zu verlängern, damit auch Nachtschwärmer den Flexibus nutzen können, antwortete Landrat Weirather: „Der Name ,Flexibus‘ beinhaltet ja schon ,Flexibilität‘“. Wenn das Angebot erst einmal angelaufen sei und es Erfahrungswerte gebe, könne man jederzeit nachjustieren. Das bestätigten auch Josef Brandner und Manuel Steber. Man werde ständig versuchen, Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. (mz, baus)

