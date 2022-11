FIFA-Weltrangliste: Deutschland startet auf Platz 11 in die WM

Aktuell führt Brasilien die FIFA-Weltrangliste an, Deutschland liegt auf Platz 11. Hier finden Sie die Top 50 und eine Erklärung zur Berechnung.

Die WM 2022 in Katar könnte die Weltrangliste der FIFA ordentlich durcheinanderbringen. Aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft ist das gar nicht so schlecht. Wirft man einen Blick auf die Liste, sucht man im oberen Teil erstmal vergeblich nach dem DFB-Team. Erst auf Platz 11 findet man Deutschland. Ganz oben steht Brasilien vor Belgien und Argentinien.

Ginge es nach der Weltrangliste sollte für die deutsche Nationalmannschaft ein Einzug ins Achtelfinale der WM 2022 kein Problem sein. Spanien liegt zwar vier Plätze vor Deutschland, aber Japan (Platz 24) und Costa Rica (Platz 31) sollte das DFB-Team in der Gruppe E hinter sich lassen können. Doch, dass der Platz in der Weltrangliste nicht entscheidend ist, dürfte spätestens nach der WM 2018 klar sein, bei der Deutschland in der Gruppenphase hinter Schweden, Mexiko und Südkorea auf Platz 4 landete und damit den Einzug ins Achtelfinale verpasste.

FIFA-Weltrangliste der Männer: Die Top 50

Eine Übersicht über die Top 50 der aktuellen FIFA-Weltrangliste inklusive ihrer Punkte:

Brasilien (1841,3 Punkte) Belgien (1816,7 Punkte) Argentinien (1773,9 Punkte) Frankreich (1759,8 Punkte) England (1728,5 Punkte) Italien (1726,1) Spanien (1715,2 Punkte) Niederlande (1694,5 Punkte) Portugal (1676,6 Punkte) Dänemark (1666,5 Punkte) Deutschland (1650,2 Punkte) Kroatien (1645,6 Punkte) Mexiko (1644,9 Punkte) Uruguay (1638,7 Punkte) Schweiz (1635,9 Punkte) USA (1627,5 Punkte) Kolumbien (1611,1 Punkte) Senegal (1574,4 Punkte) Wales (1569,8 Punkte) Iran (1564,6 Punkte) Serbien (1563,6 Punkte) Marokko (1558,4 Punkte) Peru (1561,0 Punkte) Japan (1559,5 Punkte) Schweden (1553,3 Punkte) Polen (1548,6 Punkte) Ukraine (1537,0 Punkte) Republik Korea (1530,3 Punkte) Chile (1509,6 Punkte) Tunesien (1507,5 Punkte) Costa Rica (1503,6 Punkte) Nigeria (1498,5 Punkte) Russland (1496,1 Punkte) Österreich (1493,0 Punkte) Tschechische Republik (1492,2 Punkte) Ungarn (1492,2 Punkte) Algerien (1489,1 Punkte) Australien (1488,7 Punkte) Ägypten (1486,4 Punkte) Schottland (1479,5 Punkte) Kanada (1475,0 Punkte) Norwegen (1473,0 Punkte) Kamerun (1471,1 Punkte) Ecuador (1464,4 Punkte) Türkei (1460,1 Punkte) Mali (1448,9 Punkte) Paraguay (1448,8 Punkte) Elfenbeinküste (1443,1 Punkte) Irland (1440,2 Punkte) Katar (1439,9 Punkte)

FIFA-Weltrangliste der Männer: Berechnung

Die FIFA-Weltrangliste berechnet nach dem Prinzip P = M x I x T x C. Dafür stehen diese Multiplikatoren:

M für Match

Bei einem Sieg nach 90 oder 120 Minuten erhält eine Nationalmannschaft drei Punkte, für jeden Sieg nach Elfmeterschießen zwei Punkte, für jedes Unentschieden oder jede Niederlage im Elfmeterschießen einen Punkt. Bei Niederlagen nach 90 oder 120 Minuten gibt es keine Punkte.

I für Importance

Neben Sieg, Unentschieden oder Niederlage spielt es auch eine Rolle, welche Bedeutung des jeweilige Spiel hat. Für die Teilnahme an einer WM-Endrunde gibt es vier Punkte, drei Punkte gibt es für eine Teilnahme an einem kontinentalen Turnier wie einer Europameisterschaft oder Copa America. Wenn ein Nationalteam ein Qualifikationsspiel zu einem Turnier bestreitet werden 2,5 Punkte berechnet. Bei einem Freundschaftsspiel gibt es einen Punkt.

T für Team

Bei einem Spiel gegen eine starke Fußballnation erhält ein Nationalteam mehr Punkte als bei einer Partie gegen ein wesentlich schwächeres Land. Bei einem Spiel gegen den Weltranglistenersten wird für T 200 berechnet, ab Platz 150 gilt der Mindestwert 50.

C für Confederation

Neben der UEFA gibt es noch viele andere Konföderationen. Treffen zwei Nationen verschiedener Kontinente aufeinander, wird der Durchschnittswert der jeweiligen Konföderationen verwendet. Die Stärke einer Konföderation setzt sich durch die Anzahl ihrer Erfolge bei den letzten drei WM-Endrunden zusammen.

Die aktuelle Konföderation: