Aindling-Pichl

Decke der Pichler Kirche hat Risse: Sanierung ist dringend nötig

In der Pichler Kirche gibt es Risse in der Decke. Und nicht nur dort. Anfang 2017 sollen Experten untersuchen, was getan werden muss und was das kostet. Von Evelin Grauer

Bilder (2)