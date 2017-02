Aichach-Friedberg

Seniorin steht nach Brand vor dem Nichts - aber bekommt viel Hilfe

In einem Haus in Aindling wütete ein Feuer so sehr, dass die Einrichtung zerstört wurde. Die 76-jährige Bewohnerin hat kein Geld für neue Möbel - doch sogar Fremde helfen ihr. Von Evelin Grauer