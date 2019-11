13:22 Uhr

Mitarbeiter von MT Aerospace kämpfen für ihre Zukunft

MT Aerospace fertigt in Augsburg Teile für die Raketen Ariane 5 und Ariane 6.

Bis zu 150 Arbeitsplätze sind beim Raumfahrtunternehmen MT Aerospace gefährdet. Bei einer Kundgebung wollen die Beschäftigten darauf hinweisen und die Politik um Hilfe bitten.

Weil der Übergang vom Ariane 5- zum Ariane 6-Programm nicht läuft wie geplant, sind demnächst beim Augsburger Raumfahrtunternehmen MT Aerospace 70 bis 80 Beschäftigte aus der Produktion ohne Arbeit. Ihre Stellen müssen zum Jahresbeginn 2020 abgebaut werden. Dazu sind, so teilte es das Unternehmen vor Kurzem mit, bis zu weitere 70 Jobs aus dem Bereich Entwicklung gefährdet, wenn nicht weitere Gelder für die Raketenprogramme fließen.

Kundgebung vor Werkstor der MT Aerospace

Dass genau das passiert, dafür werben am kommenden Dienstag, 19. November, die Mitarbeiter von MT Aerospace. Die Gewerkschaft IG Metall hat zu einer Kundgebung vor dem Werkstor aufgerufen. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr sollen die Beschäftigten mit Bannern und Ansprachen der Politik für die ESA-Ministerrratskonferenz am 27. November mit auf den Weg geben: „vergesst uns nicht“, „setzt euch bei der Konferenz für uns ein“. Es gehe nicht darum, eine drohende Standortschließung abzuwenden – davon sei man weit entfernt –, sondern dafür zu appellieren, dass weitere Aufträge für die Ariane 6 nach Augsburg gehen und so der drohende Stellenabbau abgefedert werden kann, so IG Metall-Sprecherin Angela Steinecker (nist)

