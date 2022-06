Diese 16 Fahrradtouren in und um Augsburg bieten Urlaub in der Heimat

Plus In Augsburg und Umgebung gibt es viele idyllische Fahrradstrecken. Wir haben Ihnen 16 Radtouren zusammengestellt - mit Schwierigkeitsgrad und Höhenmetern.

Sie planen eine Fahrradtour in Augsburg und Umgebung? In diesem Artikel finden Sie 16 Touren-Vorschläge, damit Sie die Region ideal auf dem Rad erkunden können. Alle Radtouren wurden von der Redaktion selbst getestet.