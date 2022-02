Landkreis Dillingen

07:00 Uhr

Was erwartet den neuen Landrat oder die neue Landrätin in Dillingen?

Plus Am 15. Mai ist die Landratswahl in Dillingen. Im Juli dann endet die Amtszeit von Landrat Leo Schrell, der nicht mehr antritt. Was den Nachfolger oder die Nachfolgerin erwartet.

Von Cordula Homann

Seitdem Landrat Leo Schrell erklärt hat, dass er bei der Wahl im Mai nicht nochmal antreten wird, wird eifrig über Kandidaten für das Amt diskutiert. Bislang gab es nur Absagen. Weder Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz noch Meitingens Rathauschef Michael Higl, beide von der CSU, noch der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring von den Freien Wählern wollen die Nachfolge im Dillinger Landratsamt antreten. Vielleicht kein Wunder, wenn man sich aktuelle oder künftige Projekte im Landkreis Dillingen anschaut wie die Krankenhäuser, die Schulen, überhaupt die finanzielle Lage. Anderes könnte Spaß machen. Stichwort Auto.

