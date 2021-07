TSV Wertingen startet mit Heimspiel

Zum Saisonbeginn kommt der TSV Nördlingen 2

Es hätte schlimmer kommen können für die Bezirksligakicker des TSV Wertingen: Die Zusamtaler starten nämlich am Sonntag, 8. August, mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen in die Saison. Danach geht es für den Aufsteiger aus dem Jahr 2019 nach Affing, bevor am dritten Spieltag gegen den FC Stätzling erneut ein Heimspiel auf dem Programm steht. Das erste Derby bestreiten die Wertinger am Sonntag, 22. August, beim SC Altenmünster. Am siebten Spieltag kommt es dann auf dem heimischen Judenberg zu einem weiteren Derby, nämlich gegen den TSV Meitingen. „Ich bin ganz zufrieden mit dem Programm. Aber im Endeffekt muss man gegen jeden spielen – egal, wann“, so Wertingens Trainer Christoph Kehrle gegenüber unserer Zeitung. Die ersten Spieltage im Überblick:

1. Spieltag: (Sa./So. 7./8. August): TSV Aindling – TSV Pöttmes (Eröffnungsspiel, Freitag, 6. August), SC Bubesheim – FC Affing, TSV Wertingen – TSV Nördlingen 2, TSV Hollenbach – SC Altenmünster, FC Mertingen – SV Wörnitzstein; FC Stätzling – FC Günzburg; TSV Meitingen – TSV Ziemetshausen, VfL Ecknach – FC Horgau

2. Spieltag (Mi., 11. August): FC Günzburg – TSV Aindling; TSV Pöttmes – TSV Meitingen; TSV Ziemetshausen – VfL Ecknach; FC Horgau – FC Mertingen; SV Wörnitzstein – TSV Hollenbach; SC Altenmünster – SC Bubesheim; FC Affing – TSV Wertingen; TSV Nördlingen 2 – FC Stätzling

3. Spieltag (Sa./So., 14./15. August): SC Bubesheim – SV Wörnitzstein-Berg; TSV Wertingen – FC Stätzling; TSV Hollenbach – FC Horgau; FC Mertingen – TSV Ziemetshausen; VfL Ecknach – TSV Pöttmes, FC Affing – SC Altenmünster; TSV Meitingen – FC Günzburg; TSV Aindling – TSV Nördlingen 2 (her)