Das sind die Kandidaten für Landtag und Bezirkstag

Wer tritt als Bewerber aus dem Landkreis für die beiden Parlamente an? Hier gibt es den Überblick.

18 Parteien und Gruppierungen treten in Bayern zur Landtagswahl am 14. Oktober an. Im Bezirk Oberbayern sind es mit 17 Wahlkreisvorschlägen die meisten. In Schwaben sind es 14. Gar nicht ins Rennen gehen auch im Kreis Günzburg die Partei für Franken, die Partei der Humanisten, Partei für Gesundheitsforschung und die Partei Mensch Umwelt Tierschutz. Von den 14 Parteien und Gruppierungen in Schwaben haben auch nicht alle Direktkandidaten gefunden.

Bewerbern von „Mut“ und „Die Partei“ kann man im Stimmkreis keine Erststimme geben. Bleiben also zwölf Direktkandidaten: Alfred Sauter (CSU), Ichenhausen; Tobias Auinger (SPD), Burgau; Ruth Abmayr (Freie Wähler), Günzburg; Bernhard Lohr (Grüne), Günzburg; Herbert Blaschke (FDP), Burgau; Stefan Balkeimer (Die Linke), Leipheim; Wolfgang Schmidt (BP), Burtenbach; Sonja Maria Berchtold (ÖDP), Münsterhausen; Michael Proißl (Piraten), Neu-Ulm; Gerd Mannes (AfD), Leipheim; Sebastian Kreutz (LKR), Kammeltal; Birgit Fahr (V-Partei³), Günzburg.

Am 14. Oktober befinden die Wählerinnen und Wähler aber nicht nur über die Zusammensetzung des Landtags. In jedem der sieben Regierungsbezirke finden an diesem Tag auch die Bezirkswahlen statt. 2013 überraschte die Anzahl der Parteien, die plötzlich im schwäbischen Bezirkstag, der sich hauptsächlich mit sozialen Themen beschäftigt, vertreten waren. Neben CSU, SPD, Grünen und Freien Wählern waren es die FDP, die Linke, die ÖDP und die Bayernpartei.

Folgende Bewerber können im Stimmkreis Günzburg, der dem Landkreis entspricht, direkt gewählt werden: Stephanie Denzler (CSU), Günzburg; Achim Fißl (SPD), Krumbach; Ildiko Sugar-Bunk (Freie Wähler), Krumbach; Harald Lenz (Grüne), Ebershausen-Waltenberg; Ernst Bommer (FDP), Burtenbach; Sabrina Balkheimer (Linke), Leipheim); Anke Schmidt (BP), Burtenbach; Richard Snehotta (ÖDP), Breitenthal; Wilhelm Gasser (Neu-Ulm), Piraten; Friedrich Holzwarth (Leipheim), AfD; Sebastian Kreutz (LKR), Kammeltal, und Birgit Fahr (V-Partei³), Günzburg. Insgesamt stehen also zwölf Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl.

Schon jetzt ist klar, dass der amtierende Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert (CSU, Bobingen) aus dem Kreis Augsburg nicht mehr antreten wird. Als Kronprinz gilt Martin Sailer, Augsburger Landrat und im Bezirkstag der CSU-Fraktionsvorsitzende. Aus den Reihen der Bezirksrätinnen und Bezirksräte wird der Präsident gewählt. Die Konstellation Landrat und Bezirkstagspräsident ist bekannt: Georg Simnacher übte über viele Jahre auch beide Ämter parallel aus. (ioa)

