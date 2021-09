Wahlkreis Ingolstadt: Diese Kandidaten wollen 2021 in den Bundestag

Plus Zur Bundestagswahl 2021 treten im Wahlkreis 216 aus der kreisfreien Stadt Ingolstadt und den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt elf Kandidatinnen und Kandidaten an. Ein Überblick.

Die Bundestagswahl 2021 findet am Sonntag, 26. September, statt. Für den Wahlkreis 216, der die kreisfreie Stadt Ingolstadt, den Landkreis Eichstätt und Teile des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen ( Burgheim, Ehekirchen, Karlshuld, Karlskron, Königsmoos, Neuburg a.d. Donau, Oberhausen, Rennertshofen, Weichering, Bergheim, Rohrenfels) umfasst, treten insgesamt elf Kandidatinnen und Kandidaten an. Hier finden Sie alle Bewerberinnen und Bewerber um das Direktmandat im Kurz-Überblick.