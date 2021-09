Ries/Nördlingen

So wählten die Rieser: Wo gewann die CSU, wo die SPD?

Wer hat wo sein Kreuz gemacht? Das bleibt ein Wahlgeheimnis. Doch wie die Gemeinden im Ries und im gesamten Wahlkreis gewählt haben, das steht jetzt fest. Unser Bild entstand im Wahllokal DGB-Heim in Nördlingen.

Plus Im Ries holen die Christsozialen mehr Stimmen als in ganz Bayern. Vor allem in einer Gemeinde gelingt der CSU ein Spitzenergebnis. Wo SPD, AfD und Grüne punkten.

Von Martina Bachmann

Lange stand das Ergebnis für den Wahlkreis 254 am Wahlabend nicht fest. Kurz nach 23 Uhr fehlte noch immer ein Wahllokal: In Wertingen hatte es Probleme mit einem Briefwahlbezirk gegeben, wie der Sprecher des Landratsamtes Dillingen, Peter Hurler, sagt. Am Montag allerdings liegen die Zahlen vor – und damit ist auch klar, wo CSU und SPD ihre Hochburgen im Ries haben.

