vor 20 Min.

Neue Verbote, strenge Regeln: Wie andere Länder mit dem Virus umgehen

Zehntausende Touristen haben in diesem Sommer bereits Urlaub auf Mallorca gemacht. Nun gilt die Insel wie auch das Festland Spaniens als Risikogebiet.

In vielen Regionen Europas steigen aktuell die Fallzahlen wieder. Sechs Korrespondenten berichten, wie die Lage in ihren Heimatländern aussieht.

In Deutschland ist in den vergangenen Monaten so etwas wie eine neue Normalität eingekehrt: Eingekauft wird mit Mund-Nase-Bedeckung, Konzerte finden – wenn überhaupt – draußen statt und viele Menschen arbeiten noch immer von zu Hause.

Seit einigen Wochen gibt es für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten eine Testpflicht. Zwar gilt die für die Urlaube in den meisten europäischen Ländern nicht. Doch auch in Europa wurden zuletzt vielerorts die Maßnahmen verschärft. Unsere Korrespondenten haben zusammengetragen, wie die einzelnen Länder reagieren.

