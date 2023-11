Kürzere Betreuung, Gruppe zu, Einrichtung dicht: Wenn Kitas das Personal ausgeht

Die ewig gestrigen Kommentare sind so ideologisch wie weltfremd. Auch ohne das große Fass der Gesellschafts-/Familienpolitik (Gleichberechtigung) aufzumachen, sind viele Familien aus rein ökonomischen Zwängen auf eine Kinderbetreuung angewiesen.



1. Kita-Gruppen dürfen aus personellen Gründen gar nicht schließen müssen. Dass die Politik in Bayern hier versagt hat, ist daran erkennbar, dass die 861 Mio €, die der Freistaat 2019 aus dem Topf des Gute-Kita-Gesetz erhalten hat, nicht in Personal und Ausstattung der Kitas investiert wurde, sondern in die Beitragsreduktion. Was bringt mir eine fast kostenlose Kinderbetreuung, die personell so schlecht ausgestattet ist, dass man sich um das Wohl der Kinder Sorgen macht oder dass sie wegen Personalmangel komplett ausfällt. Welcher Familie soll damit geholfen sein?!

2. Die Spontanität ist das was Familien und Arbeitsverhältnisse an die Grenze der Belastbarkeit bringt. Was es bedeutet, wenn man morgens erfährt, dass die Kita-Gruppe heute geschlossen ist, sollten selbst Menschen, die nicht in der Situation stecken, verstehen. Der Betreuungsvertrag wird durch den Träger nicht eingehalten. Den eigenen Arbeitsvertrag sollten die Eltern aber dennoch einhalten. Mit diesem Problem lässt einen der Staat alleine.

3. Leidtragende sind nicht nur die Eltern/Kinder, sondern im besonderen das Personal, welches den Mangel mit viel Einsatzbereitschaft auszugleichen versucht. Einerseits kann man ihm nicht genug danken, andererseits ärgert es einen, dass man dankbar für etwas eigentlich selbstverständliches sein muss: Dass ein man sich auf einen (Betreuungs-)Vertag verlassen können will.



Das die Christ-SOZIALE-Union diesen Missstand, mitzuverantworten hat, ist eine bittere Ironie, wird Söder schließlich nicht müde auszuführen, wie hervorragend unser Bundesland dank seiner Politik ist.



Schaut, wie wir mit unseren Kindern und Familien umgehen. Schaut in unsere Grundschulen und Kitas. Sprecht mit Personal und Eltern.

